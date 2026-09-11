Un incendio destruyó una vivienda en Guaymallén y la familia perdió hasta a sus perros: investigan si prendieron fuego una palmera de manera intencional

Un incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio Las Viñas de Guaymallén y también afectó otra casa y un galpón. La familia perdió todas sus pertenencias y hasta sus perros. Investigan si el fuego comenzó de manera intencional en una palmera.

Un voraz incendio se desató durante la noche en el barrio Las Viñas de Guaymallén. Las llamas comenzaron en un árbol y se propagaron hacia una vivienda. Bomberos trabajaron con tres frentes para controlar el fuego, que también afectó otra casa y un galpón.

Un incendio de grandes dimensiones generó alarma durante la noche del jueves en Guaymallén, donde las llamas se propagaron desde un árbol hacia una vivienda y terminaron provocando importantes pérdidas materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.15 en la zona de Profesor Mathus y Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Las Viñas. Una llamada al 911 alertó sobre el fuego y rápidamente se desplegó un operativo para intentar controlar las llamas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil. Los bomberos debieron intervenir desde tres frentes hasta lograr sofocar el incendio.

El fuego afectó a dos viviendas y un galpón. Una de las casas sufrió daños parciales, mientras que la otra quedó con pérdidas totales.

Durante el operativo, una mujer debió recibir asistencia luego de sufrir una descompensación. Los moradores fueron asistidos por el personal que llegó hasta el lugar.

Una familia perdió todo y también murieron sus mascotas

Además de los daños materiales, el incendio provocó una dolorosa pérdida para la familia afectada: murieron sus perros como consecuencia del fuego.

La magnitud del siniestro generó una situación de enorme angustia para los habitantes de la vivienda, que quedaron prácticamente sin nada luego de que las llamas consumieran por completo el inmueble.

Investigan cómo comenzó el incendio

Las causas del incendio todavía son materia de investigación. En particular, los investigadores buscan determinar cómo se inició el fuego en la palmera o árbol desde el que las llamas se propagaron hacia la vivienda.

Una de las hipótesis que deberá ser esclarecida es si el árbol pudo haber sido prendido fuego de manera intencional. Por el momento, no hay confirmación sobre esta posibilidad y se aguardan las pericias correspondientes para establecer el origen del siniestro.

La investigación quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar las circunstancias en las que comenzó el incendio y si existió alguna acción deliberada detrás del fuego.