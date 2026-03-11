El gobierno canceló la repetición del Acto Central: cómo pedir la devolución de las entradas y quiénes se presentan el domingo

La repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 fue cancelada de manera definitiva por el Gobierno de Mendoza tras varios días de suspensiones provocadas por el mal tiempo. La decisión se tomó por problemas logísticos, superposición con shows privados y costos operativos.

Tras varios días de inestabilidad climática en Mendoza, el Gobierno provincial decidió cancelar definitivamente la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La medida se tomó luego de las reiteradas suspensiones provocadas por la lluvia y pone fin al operativo Vendimia 2026. La información fue confirmada desde Casa de Gobierno, donde explicaron que la decisión responde a problemas logísticos, superposición de espectáculos y cuestiones presupuestarias, lo que hacía inviable realizar nuevamente el show artístico “90 cosechas de una misma cepa” en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Por qué se canceló la repetición del Acto Central de la Vendimia

La repetición del Acto Central de la Vendimia 2026 había sido reprogramada en varias oportunidades a raíz de las lluvias que afectaron al Gran Mendoza durante los días de celebración. Sin embargo, las autoridades provinciales determinaron que no era posible organizar el evento nuevamente.

Entre los principales motivos mencionados se encuentran:

Dificultades logísticas para manejar el ingreso y egreso del público en el teatro griego.

Superposición de eventos , ya que el domingo se realizará el show privado con artistas nacionales .

Costos adicionales que implicaría volver a contratar servicios técnicos, equipamiento y proveedores.

Según explicaron desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, muchos de los contratos técnicos estaban contemplados solo para una postergación. Al tener que realizar una segunda reprogramación, se debía volver a contratar equipamiento, personal y servicios, lo que encarecía considerablemente la producción.

Además, parte del personal operativo, como equipos de Seguridad, Defensa Civil y Salud, debía retomar sus tareas habituales en distintos puntos de la provincia.

Qué pasará con los shows del domingo en la Vendimia 2026

Aunque se canceló la repetición del espectáculo vendimial, el show privado del domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day sí se realizará con normalidad.

En esa jornada se presentarán:

Abel Pintos

Ángela Leiva

Maggie Cullen

Los Campedrinos

Este espectáculo es organizado por un productor privado, por lo que su realización no depende directamente del Gobierno provincial.

Vendimia 2026: cómo pedir la devolución de las entradas

Las personas que habían comprado tickets para la repetición del Acto Central de la Vendimia 2026 tendrán dos opciones disponibles:

Canjear la entrada para el show del domingo: quienes lo deseen podrán canjear su ticket para asistir al recital del domingo, donde actuarán Abel Pintos y otros artistas invitados.

quienes lo deseen podrán canjear su ticket para asistir al recital del domingo, donde actuarán Abel Pintos y otros artistas invitados. Solicitar la devolución del dinero: los espectadores también podrán pedir el reintegro total del valor de la entrada a través de los canales oficiales de venta.

Las autoridades aclararon que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el procedimiento para gestionar los reembolsos.