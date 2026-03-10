Abel Pintos suspendió su show en la Vendimia por las tormentas: ¿para cuándo se reprograma?

Una fuerte tormenta sorprendió al Gran Mendoza este martes por la noche y generó preocupación por el recital de Abel Pintos en el Teatro Griego Frank Romero Day, en el marco de la Vendimia 2026. Ante la intensa lluvia, la actividad eléctrica y la acumulación de agua en la zona del Parque General San Martín.

El temporal comenzó cerca de las 20 horas, con truenos y lluvias intensas en distintos sectores del Gran Mendoza, en un fenómeno que no había sido anticipado por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

Uno de los sectores más afectados por el temporal fue el Parque General San Martín, donde las lluvias generaron importantes acumulaciones de agua en los accesos y en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day.

Abel Pintos suspendió su show en la Vendimia

Las condiciones climáticas pusieron en duda la realización del recital de Abel Pintos, uno de los espectáculos más esperados de la jornada dentro de los shows privados de la Vendimia 2026.

Fue el mismo cantante que posteo a través de las redes sociales un comunicado. Anunció que suspendió el show este martes y el mismo fue reprogramado para el próximo domingo.

Un rayo provocó un corte de luz

Las imágenes registradas en el lugar mostraban una intensa caída de agua en el teatro griego, lo que generó complicaciones en la logística del evento.

Incluso, un rayo que cayó en las inmediaciones del Frank Romero Day provocó un corte de energía, aumentando la incertidumbre sobre el desarrollo del espectáculo.

Hasta el momento, el recital no había sido suspendido oficialmente, aunque desde la organización indicaron que los próximos minutos serían claves para definir si el evento puede realizarse o si deberá reprogramarse.