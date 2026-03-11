Vendimia 2026: reprogramaron la repetición prevista para este miércoles para el domingo ¿Acto Central junto a Abel Pintos?

Ante una nueva Alerta Amarilla del Servicio Meteorológico por tormentas, los organizadores decidieron repogramar la repetición del Acto Central para el domingo.

La subsecretaría de Cultura comunicó en sus Redes Sociales que debido a la Alerta Amarilla por tormentas, se reprograma la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia para el domingo 15 de marzo.

Este martes, también se reprogramó la tercera repetición donde se iban a presentar Abel Pintos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Ambas fechas se reprogramaron para el domingo.

¿Acto Central y después Abel Pintos?

Si bien no hay confirmación oficial, entendiendo que ambas fechas se reprogramaron para el domingo 15, se entiende que se realizará el Acto Central y después se llevarán a cabo los espectáculos artísticos. En cuanto a las entradas, a falta de confirmación, se especula que servirán tanto las del martes como las de este miércoles, que serían las del domingo pasado.

La Subsecretaría de Cultura señaló que con el corrar de las horas brindarán más información al respecto.

¿Quiénes tocarán el domingo 15?

De esta manera para el domingo 15 se esperan los shows de Abel Pintos, Maggie Cullen, Los Campedrinos y Ángela Leiva. Además, estaría el Acto Central de la Vendimia.