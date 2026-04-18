Dos vehículos chocaron en Ciudad: uno volcó, impactó contra un semáforo y hay tres heridos

Dos vehículos chocaron en la esquina y, como consecuencia, uno de ellos terminó volcado tras impactar contra un semáforo. Las tres personas involucradas fueron asistidas y trasladadas para su atención médica.

Un accidente vial se registró durante la tarde de este sábado en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en plena Ciudad de Mendoza, y dejó a tres personas heridas.

Por causas que se investigan, dos vehículos chocaron en la esquina. A raíz del fuerte impacto, uno de los rodados terminó volcado tras chocar contra un semáforo.

En el lugar trabajó personal de Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a los ocupantes de ambos vehículos y los trasladó a distintos centros de salud para su evaluación.

Además, se desplegó un operativo para asegurar la zona y se procedió a cortar el suministro eléctrico del semáforo afectado como medida preventiva.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.