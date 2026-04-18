Choque entre un auto y una bicicleta en una rotonda de Maipú: el ciclista terminó hospitalizado

El hombre, de 66 años, sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado al hospital. La conductora del auto resultó ilesa y ambos dieron negativo en el test de alcoholemia.

Un accidente vial se registró en la mañana de este sábado en Maipú, donde un ciclista resultó herido y fue trasladado al hospital.

El hecho ocurrió cerca de las 8.57 horas en la intersección de calles J. Martínez y Gargantini.

Según fuentes policiales, un automóvil Honda Fit circulaba por la zona cuando, al llegar a una rotonda, chocó con una bicicleta.

El ciclista, de 66 años, habría avanzado sin advertir la maniobra del vehículo. Como consecuencia del choque, cayó al asfalto y golpeó su cabeza contra el cordón.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SMN) asistió al hombre en el lugar y luego lo trasladó al hospital El Carmen, donde le diagnosticaron un traumatismo moderado de cráneo.

La conductora del auto, de 39 años, no presentó lesiones. Además, ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en los dos casos.