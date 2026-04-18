Planazo gratuito en Mendoza este sábado: degustaciones, música en vivo y sorteos en una feria al aire libre

La propuesta reúne a bodegas, emprendedores y espectáculos en vivo en una feria abierta con actividades al aire libre.

Este sábado llega un planazo gratuito para quienes buscan hacer algo diferente. Se trata de una feria dedicada al Malbec que combina degustaciones, música y actividades en un mismo lugar.

La celebración se realiza en el marco del Malbec World Day y reúne a pequeñas bodegas y productores de vino casero que ofrecerán sus etiquetas para degustar y comprar. Es una buena oportunidad para conocer opciones locales y conocer a quienes producen.

Además, el recorrido suma puestos de emprendedores con productos gourmet y delicatessen, ideales para acompañar la experiencia y seguir paseando.

Durante toda la tarde también habrá música y baile en vivo, sorteos y propuestas pensadas para todo público, en un ambiente al aire libre.

¿Cuándo y dónde es?