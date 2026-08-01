Perdió el control del auto y terminó dentro de una cuneta en Guaymallén: conducía con más de cuatro veces el alcohol permitido

El conductor, de 33 años, sufrió politraumatismos graves luego de perder el control del auto sobre el Acceso Sur. Tras ser trasladado al Hospital Central, el test de alcoholemia confirmó que manejaba con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre de 33 años resultó gravemente herido luego de perder el control del auto que conducía y terminar dentro de una cuneta en la lateral este del Acceso Sur, en Guaymallén.

El siniestro ocurrió cerca de las 22.10 horas del viernes, sobre la lateral este del Acceso Sur, a unos 200 metros al norte de calle Alsina.

Según la información policial, el hombre circulaba hacia el norte al mando de un Toyota Yaris cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el dominio del vehículo. El auto descendió por el barranco ubicado al costado este de la ruta y terminó su recorrido dentro de una cuneta de la colectora.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió al conductor y luego lo trasladó al Hospital Central. Allí fue diagnosticado con politraumatismos graves.

Más tarde, efectivos de Accidentología Vial de Guaymallén le realizaron el test de alcoholemia, cuyo resultado fue de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

La investigación quedó a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza.