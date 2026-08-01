Tragedia en Mendoza: murió un joven de 17 años tras chocar su moto contra una camioneta

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado en una transitada esquina del departamento. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Un joven de 17 años que circulaba en una motocicleta murió este sábado tras chocar contra una camioneta Toyota Hilux en la intersección de avenida Quiroga y calle C. W. Lencinas, en San Rafael.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10.50 horas.

Según el parte policial, el joven circulaba en una motocicleta Corven 110 cc por calle C. W. Lencinas, de norte a sur. Por causas que todavía se investigan, al llegar al cruce con avenida Quiroga impactó contra una Toyota Hilux que avanzaba de este a oeste.

Un llamado al 911 alertó sobre la colisión y hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría 32.ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El joven fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Schestakow. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después.

La camioneta era conducida por un hombre de 28 años. La Oficina Fiscal intervino en la causa.