Planazo gratis en Mendoza: una tarde de música, DJs y café de especialidad

Este planazo invita a revivir grandes clásicos de distintas décadas en un ambiente pensado para compartir, descubrir discos y disfrutar de buena música. La entrada será gratuita y habrá actividades para toda la familia.

Los fanáticos de la música y quienes disfrutan de los clásicos de otras épocas tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de este Planazo en Mendoza.

Este fin de semana se realizará una propuesta gratuita que combinará vinilos, DJs en vivo, emprendedores y café de especialidad, en una jornada pensada para recorrer, escuchar y compartir.

La iniciativa reunirá a coleccionistas, melómanos y público en general en un espacio donde los discos de vinilo serán los grandes protagonistas. Además de recorrer distintos stands con merchandising y productos de autor, los asistentes podrán descubrir verdaderas joyas musicales y disfrutar de una selección de clásicos de los años 80, 90 y 2000.

Durante la jornada habrá una feria de vinilos, exhibición de discos y presentaciones en vivo de varios DJs, quienes serán los encargados de ponerle ritmo al encuentro con un repertorio de rock, pop y música electrónica.

Uno de los atractivos será la posibilidad de que el público elija vinilos y solicite canciones, convirtiéndose en parte de la musicalización y haciendo que cada edición tenga un sello propio.

Entre los artistas confirmados estarán: Pepe de la Vega, Claxon Música, Carlos Sosa, Ulises Reina, Charly Funk y Carlos González. También participará la Comunidad del Vinilo Filial Cuyo, integrada por reconocidos Disc Jockeys mendocinos con una extensa trayectoria en la escena local.

La propuesta busca ofrecer una experiencia para disfrutar la música en su formato original, compartir con amigos y acompañar la tarde con café y productos gastronómicos de autor.

Cuándo y dónde es la Vinilo Session

La nueva edición de Vinilo Session se realizará el domingo 2 de agosto, de 16 a 21 horas, en la Sala Cristoforo Colombo, ubicada en Godoy Cruz.

La entrada es libre y gratuita.