Corte de agua en el Gran Mendoza: las zonas que podrían verse afectadas este sábado

La empresa informó que los inconvenientes podrían registrarse este sábado debido a tareas de mantenimiento en el dique Potrerillos. Las maniobras podrían afectar la producción de agua potable en varias plantas y pidieron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias.

Un importante operativo de mantenimiento sobre el dique Potrerillos podría generar inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos puntos del Gran Mendoza durante este sábado.

Desde Aguas Mendocinas advirtieron que las tareas podrían reducir la producción en varias plantas potabilizadoras y solicitaron a la población hacer un uso responsable del recurso para evitar complicaciones.

La empresa informó que este sábado, desde las 8, la Dirección de Hidráulica comenzó trabajos de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos.

Estas maniobras pueden afectar el funcionamiento de los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas, lo que podría disminuir la capacidad de producción de agua potable y provocar inconvenientes en el abastecimiento de distintos sectores del Área Metropolitana.

Ante este esto, Aguas Mendocinas recomendó preservar las reservas domiciliarias y utilizar el agua únicamente para las necesidades esenciales durante todo el fin de semana.

Las zonas afectadas

Según el comunicado de la empresa, las áreas donde el servicio podría verse afectado son:

Ciudad de Mendoza

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°.

La Favorita.

Godoy Cruz

Benegas.

Las Tortugas.

San Francisco del Monte.

Zona oeste.

Guaymallén

Dorrego.

Las Cañas.

Villa Nueva.

Rodeo de la Cruz.

Capilla del Rosario.

San Francisco del Monte.

San José.

Pedro Molina.

Belgrano.

Las Heras

Zona centro.

Zona oeste.

Zona noroeste.

Luján de Cuyo

La Puntilla.

Carrodilla.

Maipú

Coquimbito.

El director de Hidráulica de Mendoza, Pablo Rodríguez, explicó que durante la apertura controlada del descargador de fondo se removerán sedimentos acumulados en el embalse.

Como consecuencia, el agua que circula por el río Mendoza transportará una mayor cantidad de partículas en suspensión, por lo que podría presentar una turbiedad superior a la habitual. “Es posible que pueda haber algún inconveniente con el servicio de distribución de agua potable, porque las tomas están desde el río y puede bajar el agua un poco más turbia de lo habitual“, señaló el funcionario.

Rodríguez aclaró que esta situación forma parte del procedimiento previsto y aseguró que no representa ningún riesgo para la estructura del dique Potrerillos ni para el sistema hídrico provincial.

Recomendaciones de Aguas Mendocinas

Frente a la posibilidad de una disminución en el suministro, la empresa pidió a los usuarios tomar algunas precauciones: