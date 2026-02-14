Día de San Valentín en Mendoza: cuánto cuesta una habitación en un “telo” este 14 de febrero

Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, los telos mendocinos registran mayor demanda. Desde turnos cortos hasta suites con jacuzzi, los precios y tipos de habitaciones varían según la categoría y los servicios de cada establecimiento.

Este sábado 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y los “telos” o “moteles” del Gran Mendoza ya sienten la alta demanda típica de esta fecha.

Muchas parejas aprovechan la jornada para disfrutar de un momento distinto, relajarse o sorprender con opciones que van desde turnos cortos hasta suites con jacuzzi.

Pero no todo es solo por el 14 de febrero, ya que hace varios años existe una curiosa tendencia que se ha vuelto viral en internet. Se trata del 13 de febrero, fecha que se institucionalizó de manera extraoficial como el “Día del Infiel” o “Día del Amante”.

De esta manera, ya sea que festejen cualquiera de los dos días, los telos mendocinos esperan remontar la temporada, ya que el sector ha registrado bajas en los últimos años.

Desde Elnueve.com hablamos con dos de los establecimientos de Mendoza, que indicaron que desde la noche del viernes ya notaron más movimiento de lo normal. Lo que refleja que la demanda es mayor por el día de San Valentín.

Cuánto salen los turnos y las diferentes habitaciones en los “telos” mendocinos en San Valentín

En Love Suites, en Godoy Cruz, las habitaciones comienzan con la suite básica a $37.000 y la cabaña a $44.000, mientras que las categorías superiores, como Gold y Deluxe, se ubican entre $49.000 y $70.000.

Para quienes buscan un plus, las habitaciones con hidromasaje y las suites más completas como Premium, Mediterránea, Romana, Love y Royal, tienen precios que van desde $84.000 hasta $135.000.

Los turnos estándar son de 2 horas, aunque desde la categoría Deluxe se extienden a 3 horas, y la ocupación funciona por orden de llegada.

En Top Secret, en Guaymallén, los precios varían según el horario: durante el día, los turnos Fugaz cuestan $17.000 y los VIP $34.000, mientras que por la noche las tarifas aumentan levemente, llegando a $37.000 para los VIP.

Todas las habitaciones cuentan con opciones con hidromasaje y durante febrero se ofrece desayuno gratuito entre las 7 y las 12 de la mañana.

Le Privé, también en Guaymallén, ofrece habitaciones desde $26.000 por 3 horas, y suites con hidromasaje a partir de $52.000.

Los viernes y sábados por la noche los turnos son de 2 horas, mientras que de domingo a jueves cuentan con un turno especial nocturno entre las 00 y las 8 de la mañana.

Los feriados y vísperas de feriados se manejan exclusivamente con turnos de 2 horas.