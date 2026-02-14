Planazos gratuitos en Mendoza por Carnaval: cuatro días de música, festivales y ferias al aire libre

Desde este sábado 14 y hasta el martes 17 de febrero, distintos puntos de Mendoza celebran el Carnaval con recitales, festivales y ferias con entrada gratuita. La agenda incluye propuestas en Uspallata, Ciudad, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Guaymallén.

El fin de semana largo de Carnaval llega con una agenda cargada de actividades en Mendoza.

Desde el 14 de febrero, y hasta el martes 17, habrá festivales, música en vivo, ferias y celebraciones al aire libre en distintos departamentos, con entrada gratuita.

Maipú: noches de Carnaval en el Parque Canota

Maipú suma doble propuesta en el Parque Canota.

Este sábado 14 de febrero, de 19 horas a 01, se realizará “Vuelven los lentos”, una noche dedicada a clásicos de los años 80, 90 y 2000, con DJ en vivo y foodtrucks, con entrada gratuita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @cultura.maipu

Además, el lunes 16 y martes 17 de febrero, desde las 19 horas, el mismo predio será escenario de los festejos de Carnaval en Maipú. Durante dos noches habrá bandas en vivo, bailarines, murgas, comparsas y espectáculos de percusión, junto a puestos gastronómicos. El acceso será libre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @cultura.maipu

Festival A Morfar en Godoy Cruz

El Parque San Vicente será epicentro del Festival A Morfar – Edición Carnaval, con tres jornadas consecutivas, del 14 al 16 de febrero, con entrada libre y gratuita.

La grilla de artistas incluye:

Sábado 14: Vendimia Departamental y Peña Folclórica con La Huella y Profecía Folk.

Vendimia Departamental y Peña Folclórica con La Huella y Profecía Folk. Domingo 15: show principal de Estelares, junto a Setas y Cote Lai.

show principal de junto a y Lunes 16: presentaciones de las bandas locales Qaraduras, La Klave y Mendukos y cierre a cargo de Los Playeros.

Además de los recitales, el público podrá recorrer foodtrucks, puestos de cerveza artesanal y la feria de emprendedores del departamento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Godoy Cruz Cultura y Turismo (@godoycruz.mza)

Domingo en la Sarmiento: Carnaval & Vino en Ciudad

El domingo 15, la Avenida Sarmiento será escenario de una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, esta vez con un especial Carnaval & Vino.

De 19 a 23 horas, la arteria se convertirá en peatonal y habrá espectáculos en vivo, DJs, ferias y actividades culturales. La entrada es gratuita.

El evento incluirá propuestas gastronómicas y degustaciones en vinerías de la zona con copas disponibles desde $4.000 y opciones de alta gama hasta $8.000.

Punto de venta de copas en Sarmiento entre 25 Mayo y Perú, a un valor de $6.000 una copa o $10.000 dos copas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ciudad de Mendoza (@mendozaciudad)

Picnics Musicales y actividades en la Nave Cultural

También el 15 de febrero, los Jardines de la Nave Cultural recibirán una nueva edición de los Picnics Musicales, con feria de emprendedores, foodtrucks y música en vivo. El cierre estará a cargo de la banda Bokanegra.

Ese mismo día, el Parque Central será sede del Ciclo Animate, con un encuentro abierto de canto en público.

Carnaval Provincial en Guaymallén

El lunes 16, desde las 19 horas, el Carnaval Provincial se celebrará en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Habrá comparsas, murgas y música en vivo de El Combo Timbero, con acceso libre. Además, se podrá colaborar con el proyecto mochi donando útiles escolares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultura Mendoza (@cultura.mendoza)

Feria de artesanos en el Parque San Martín

Hasta el lunes 16, la Rotonda del Rosedal del Parque General San Martin albergará una feria de la Economía Social.

Funcionará de 10 a 23 horas, con exposición y venta de productos artesanales y regionales.