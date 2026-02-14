Vacaciones económicas: las bodegas que podés recorrer y que tienen degustaciones por menos de $15.000 en el Gran Mendoza

Visitas guiadas, recorridos por viñedos y degustaciones forman parte de una propuesta que permite recorrer bodegas del Gran Mendoza a precios accesibles.

Con la Cordillera de los Andes como postal de fondo, Mendoza es tierra de vino, viñedos y bodegas centenarias.

Ahora, tanto mendocinos como turistas tienen una alternativa más económica para disfrutar del turismo del vino: el programa Mansa Bodega.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que reúne propuestas promocionales con visitas guiadas y degustaciones a valores que no superan los $15.000 por persona. En algunos casos, incluso hay opciones más económicas.

Qué es Mansa Bodega

Surge en un contexto complejo para el sector vitivinícola, marcado por la caída del consumo interno, la baja de exportaciones y el aumento de costos. Tras el buen resultado de “Manso Menú”, enfocado en gastronomía a precios accesibles, la propuesta se trasladó al mundo del vino.

Desde el área de Cultura y Turismo de Mendoza, el objetivo es claro: incentivar la visita a bodegas, fortalecer el turismo local y ofrecer opciones más económicas para disfrutar durante el verano.

Tras el éxito de las primeras ediciones, el Emetur confirmó que la propuesta continuará vigente hasta el 31 de mayo, manteniendo los mismos precios promocionales.

El programa forma parte de las llamadas “Mansas Promociones” y apunta a fortalecer el turismo interno y acompañar al sector vitivinícola en un contexto donde la relación precio – calidad es clave al momento de elegir una experiencia.

En su etapa inicial, Mansa Bodega reunió a unas 70 bodegas de distintos puntos de la provincia, muchas de ellas ubicadas en el Gran Mendoza y de fácil acceso.

Las experiencias incluyen recorridos por instalaciones, explicación del proceso de elaboración y degustaciones que van desde dos hasta cuatro copas, según cada establecimiento.

Bodegas de Mendoza con visitas y degustaciones a bajo costo

Estas son algunas de las bodegas del Gran Mendoza que se sumaron al programa. Muchas pueden visitarse en transporte público.

Maipú

Bodega Argentia: Recorrido por una bodega fundada en 1890, explicación del proceso de elaboración y degustación de dos vinos a elección. Cierre con espumoso. Valor: $8.000

Recorrido por una bodega fundada en 1890, explicación del proceso de elaboración y degustación de dos vinos a elección. Cierre con espumoso. Bodega Santa Julia: Visita a viñedos orgánicos de Finca Maipú, recorrido por el sector productivo y degustación en la cava. Valor: $15.000

Visita a viñedos orgánicos de Finca Maipú, recorrido por el sector productivo y degustación en la cava. Casa Agostino: Visita guiada con degustación de tres copas. Duración aproximada: 45 minutos. Valor: $15.000

Visita guiada con degustación de tres copas. Duración aproximada: 45 minutos. Bodega Tempus Alba: Recorrido y degustación de tres varietales línea Reserva. Valor: $15.000

Recorrido y degustación de tres varietales línea Reserva. Bodega Trivento: Propuesta “Trivento Chill”, con recorrido parcial y copa de vino más un cóctel elaborado con vino. Valor: $15.000

Propuesta “Trivento Chill”, con recorrido parcial y copa de vino más un cóctel elaborado con vino. Bodegas López: Degustación de vinos Gran Reserva con guía de sommelier y visita al museo histórico. Solo para mayores de 18 años. Valor: $15.000

Degustación de vinos Gran Reserva con guía de sommelier y visita al museo histórico. Solo para mayores de 18 años. Mil Suelos: Recorrido por la bodega y degustación de dos vinos línea Manos Negras (con reserva previa). Valor: $15.000

Recorrido por la bodega y degustación de dos vinos línea Manos Negras (con reserva previa). Bodega Domiciano: Visita por viñedos, sala de tanques y cava. Incluye degustación de tres vinos (blanco joven, reserva y gran reserva). Valor: $15.000 . Solo visita sin degustación: $5.000

Visita por viñedos, sala de tanques y cava. Incluye degustación de tres vinos (blanco joven, reserva y gran reserva). . Solo visita Bodega Pascual Toso: Experiencia “El Secreto de Pascual Toso”, con recorrido histórico y dos copas de vino en cava y parral. Valor: $15.000

Luján de Cuyo

Bodega Mauricio Lorca: Degustación “Inicios” con cuatro copas de vinos jóvenes y reserva. Valor: $15.000

Degustación “Inicios” con cuatro copas de vinos jóvenes y reserva. Bodega Piattelli: Visita y degustación de tres vinos reserva. Valor: $15.000

Visita y degustación de tres vinos reserva. Valor: $15.000 RJ Viñedos: Recorrido por la bodega y experiencia sensorial con vinos de alta gama del Valle de Uco. Valor: $15.000

Recorrido por la bodega y experiencia sensorial con vinos de alta gama del Valle de Uco. Bodega Vistalba: Visita guiada con recorrido por instalaciones y copa de vino. Valor: $15.000

Visita guiada con recorrido por instalaciones y copa de vino. Rosell Boher Lodge: Degustación de dos vinos Casa Boher con tabla de quesos. Valor: $15.000

Degustación de dos vinos Casa Boher con tabla de quesos. Bodega Cabrini: Recorrido por bodega y casona familiar centenaria, con tres copas y acompañamiento gastronómico. Valor: $15.000

Recorrido por bodega y casona familiar centenaria, con tres copas y acompañamiento gastronómico. Finca Bandini: Recepción en la House of Wines, recorrido por viñedos y degustación de tres etiquetas. Valor: $15.000

Guaymallén

Bodega Los Toneles : Recorrido por arquitectura patrimonial de 1922 y degustación itinerante de tres copas. Valor: $15.000

: Recorrido por arquitectura patrimonial de 1922 y degustación itinerante de tres copas. Selada Wines: Circuito “Rutas de Selada”, que combina estructura histórica de 1908 con espacios modernos y degustación con maridaje campestre. Valor: $15.000

