Después de un sábado caluroso: cuándo llegan las lluvias y dónde podría caer granizo

El pronóstico anticipa jornadas de inestabilidad, con precipitaciones en distintos sectores de la provincia. Además, se espera viento Zonda en el sur.

Después de los 37°C registrados durante el viernes, el ingreso de un frente frío provocó un descenso de la temperatura en Mendoza. Para este sábado 14 de noviembre se espera una máxima de 27°C y una mínima de 18°C.

Según el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento del sur continuará soplando de manera leve hasta las 13 o 14 horas, aproximadamente. Luego, dará paso a una brisa suave del este.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado en el Gran Mendoza, la zona Este y Malargüe. Sin embargo, hacia las 18 podrían registrarse precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza y posiblemente en el oeste del Valle de Uco.

En alta montaña también se espera mal tiempo durante la tarde, con precipitaciones débiles en el sector norte desde las 15 y hasta aproximadamente las 22 horas.

Qué pasa el domingo

Será una jornada inestable en distintos sectores de la provincia. El día comenzará nublado y, desde las 11 o 12 horas podrían registrarse precipitaciones débiles en toda la franja Este.

Alrededor de las 21 horas se espera una intensificación de la inestabilidad en la zona Norte y Este. Para ese horario también se prevén tormentas de intensidad moderada en el Sur provincial.

El reporte advierte sobre la posible formación de núcleos de tormenta con granizo, principalmente en el Sur, aunque no descarta que pueda registrarse en otros sectores.

En cuanto a las temperaturas, la máxima llegará a los 29°C y la mínima será de 17°C.

Además, se espera viento Zonda débil en el sur de Malargüe y la precordillera Sur, entre las 14 y las 19 horas. Desde las 17 ingresará viento leve del sudeste en las zonas Norte, Este y Sur, que continuará hasta aproximadamente la medianoche.

En la cordillera se espera cielo nublado y precipitaciones débiles en los sectores central y sur durante la mañana, con una mejora prevista hacia el mediodía.

Cómo estará el lunes

La inestabilidad continuará durante el lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el Zonda será de intensidad débil a moderada, con velocidades de entre 35 y 40 kilómetros por hora. Podría afectar Malargüe, el sur de ese departamento, la precordillera Sur y posiblemente el sector sur del Valle de Uco, entre las 13 y las 21.

En cuanto a las precipitaciones, durante la mañana continuará la inestabilidad en la franja Este. Desde las 15 se espera que las lluvias comiencen o se extiendan hacia la zona Sur y, a partir de las 18, también alcancen el Este provincial.

Los fenómenos podrían intensificarse después de las 17. El pronóstico advierte sobre la posibilidad de formación de núcleos con granizo en el Subr y la zona Este. Además, durante la noche y hacia la madrugada del martes podrían desarrollarse tormentas con precipitaciones moderadas en el Valle de Uco.

La temperatura máxima se ubicará en 29°C mientras que la mínima será de 17°C.