Encontró un extraño símbolo en el Parque San Martín y las redes se llenaron de advertencias

Un joven mendocino se topó con una particular figura en un sector cercano a las torres abandonadas del principal pulmón verde de la provincia. La imagen despertó curiosidad y todo tipo de teorías en las redes sociales.

Un paseo por el Parque General San Martín terminó con una sorpresa inesperada para un joven mendocino. Mientras caminaba entre los árboles, advirtió una extraña figura dibujada sobre el suelo que llamó inmediatamente su atención. Decidió grabarla y compartir el hallazgo en redes sociales, donde el video no tardó en viralizarse.

El episodio ocurrió en un sector cercano a las conocidas torres abandonadas del parque. Allí, el joven encontró una estrella de cinco puntas trazada con un polvo blanco. Intrigado por la imagen, publicó el video y preguntó a los usuarios si sabían qué podía significar.

Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos identificaron la figura como un pentagrama y otros la vincularon con supuestos rituales o prácticas esotéricas. Entre los comentarios que recibió se leyeron advertencias como “salí de ahí” y mensajes que hablaban de brujería.

Qué significa el símbolo que encontraron en el Parque San Martín

La figura que aparece en el video es similar a un pentagrama, un símbolo geométrico formado por una estrella de cinco puntas. Su significado varía según el contexto histórico, cultural y espiritual en el que se utilice.

A lo largo de los siglos, esta figura fue asociada con distintas tradiciones filosóficas, religiosas y esotéricas. En algunas corrientes representa la armonía entre los elementos de la naturaleza y el espíritu; en otras, se utiliza como símbolo de protección.

También existe una diferencia entre pentagrama y pentáculo: el primero es la estrella de cinco puntas, mientras que el segundo suele referirse a esa misma figura encerrada dentro de un círculo.

Por qué algunos relacionan el pentagrama con la brujería

En determinadas tradiciones vinculadas con la magia y el esoterismo, el pentagrama se utiliza como un símbolo ritual. Su interpretación puede cambiar según la orientación de la estrella y la corriente espiritual que lo adopte.

Cuando tiene una punta hacia arriba, suele relacionarse con la protección, la armonía y el equilibrio entre el espíritu y los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. En cambio, la estrella invertida, con dos puntas hacia arriba, adquirió en ciertos contextos culturales asociaciones con el satanismo y otras corrientes esotéricas.

Sin embargo, el hallazgo en el Parque San Martín no permite determinar quién realizó el dibujo ni con qué propósito. Por el momento, la figura despertó curiosidad entre los usuarios mendocinos.