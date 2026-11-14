Sigue el calor, pero baja la temperatura este sábado: a cuánto llega la máxima

Se espera una jornada calurosa, parcialmente nublada, con vientos del sudeste y posibles cambios en las condiciones del tiempo durante la tarde.

Después de un viernes en el que la temperatura llegó a los 37°C, Mendoza tendrá este sábado 14 de noviembre un marcado descenso térmico.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada, con vientos moderados del sudeste.

Se esperan precipitaciones en cordillera e inestabilidad hacia la noche en el norte provincial.

La temperatura máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 18°C.

Cómo estará el tiempo los próximos días

Domingo 15 de noviembre

Estará parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste.

Se espera inestabilidad hacia la noche con probabilidad de tormentas y precipitaciones en cordillera.

La máxima llegará a los 31°C y la mínbima será de 17°C.

Lunes 16 de noviembre

Continuará el ascenso de la temperatura con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.

La jornada estará inestable, con probabilidad de precipitaciones y lluvias en cordillera.

La máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 14°C.