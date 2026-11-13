Escuela de verano gratuita en Guaymallén: cuándo abren las inscripciones y cómo anotarse

La propuesta municipal está destinada a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Las actividades comenzarán en enero de 2027 y se desarrollarán en distintos polideportivos y espacios recreativos del departamento.

La Municipalidad de Guaymallén anunció una nueva edición de su Escuela de Verano gratuita, una propuesta que ofrecerá actividades deportivas y recreativas para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad durante la temporada estival. Las actividades se desarrollarán desde el 5 de enero hasta el 12 de febrero de 2027, de martes a viernes, en distintos espacios del departamento.

La iniciativa busca promover la actividad física, la inclusión y los hábitos saludables, con propuestas adaptadas a las edades y necesidades de cada grupo. Aunque todavía falta para el inicio de la temporada, las familias ya pueden prepararse: las inscripciones online comenzarán el 30 de noviembre de 2026.

Escuela de Verano en Guaymallén: qué actividades habrá y dónde

La propuesta contará con actividades en los polideportivos Poliguay, Quino y Nicolino Locche, además de otros espacios recreativos del departamento.

Los turnos previstos en estos establecimientos serán:

Turno mañana: de 9 a 12, para niños de 6 a 13 años.

de 9 a 12, para niños de 6 a 13 años. Turno siesta: de 15 a 18, para niños de 6 a 13 años.

de 15 a 18, para niños de 6 a 13 años. Escuela de Natación: de 18.30 a 20, destinada a personas de 14 a 50 años.

Por otra parte, en el Club de Agua Saucelandia se ofrecerán las siguientes propuestas:

Turno mañana: de 9 a 12, para niños de 6 a 13 años.

de 9 a 12, para niños de 6 a 13 años. Adultos mayores: de 16 a 19, para personas de 50 años en adelante.

En tanto, la Fundación Construyendo Vidas tendrá una actividad específica para personas con discapacidad, de 9.30 a 12.30.

Cómo inscribirse a la Escuela de Verano de Guaymallén

Las inscripciones se realizarán de manera online y estarán habilitadas a partir del lunes 30 de noviembre de 2026.

Las familias y personas interesadas pueden ingresar al sistema municipal de Deportes y crear un usuario con anticipación para agilizar el trámite cuando se habilite la inscripción.

Importante: antes del 30 de noviembre, los datos correspondientes a “Verano re Copado” no estarán disponibles en el sistema. Sin embargo, se recomienda crear previamente un usuario para tener todo listo cuando se abra la convocatoria.

Formulario de inscripción: Ingresá al sistema de Deportes de Guaymallén.

Desde el Municipio informaron que próximamente se comunicarán más detalles sobre el procedimiento, la documentación necesaria y los requisitos para participar.