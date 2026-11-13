Súper Niño en Mendoza: lluvias, viento y posible granizo, seguí el minuto a minuto lo qué pasa en tu zona hoy

Las tormentas avanzan sobre distintos sectores de la provincia y los reportes meteorológicos advierten sobre lluvias intensas y posible caída de granizo. Además, se esperan nuevas precipitaciones durante el fin de semana. Seguí en esta cobertura las alertas, el pronóstico y las novedades del tiempo en Mendoza.

Las tormentas, las lluvias y la posible caída de granizo mantienen en alerta a distintas zonas de Mendoza en medio del fenómeno del Súper Niño. Mientras se registran precipitaciones en varios puntos de la provincia, los organismos meteorológicos siguen de cerca la evolución de los fenómenos y advierten sobre nuevas condiciones de inestabilidad para los próximos días. En esta cobertura de ELNUEVE.COM, seguí el minuto a minuto del tiempo en Mendoza, con los reportes de Defensa Civil, los avisos de los radares meteorológicos y las actualizaciones del pronóstico para cada región.

Los registros del Instituto Nacional del Agua (INA) señalan que las precipitaciones acumuladas durante octubre superaron los promedios históricos para ese mes, de acuerdo con las mediciones disponibles desde 1983.

El escenario también genera atención por la posible influencia de El Niño en las precipitaciones de los próximos meses. Los especialistas indican que será un verano más lluvioso de los habitual en la región de Cuyo.

Tormentas en Mendoza, minuto a minuto: las últimas novedades

Viernes 13 de noviembre | 21:40

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Se ha disipado el frente de tormenta en Ruta 7, zona curva Los Chilenos.

Continúan las lluvias moderadas a intensas y granizo en el campo en distrito Jocolí, norte de Lavalle en zona de campo.

Viernes 13 de noviembre | 21:24

Informa el Sra. Analía Debernardi de Radar San Rafael-AEMSA:

Continúa la tormenta de lluvia fuerte y granizo pasando sobre Ruta Nacional 40, con desplazamiento sureste al secano lavallino.

Viernes 13 de noviembre | 21:06

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Disminución de lluvias, ahora moderadas sobre Ruta 7, al Este de Curva Los Chilenos.

Continúan las lluvias intensas y granizo en el campo al norte de Jocolí, zona de badenes en Ruta 40.

Viernes 13 de noviembre | 20:51

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Se incrementan las lluvias intensas y granizo en Jocolí norte, límite con San Juan, afectando zona de badenes, en Ruta Nacional 40.

Viernes 13 de noviembre | 20:41

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas a intensas y granizo pequeño llegando de oeste a este, a Ruta Nacional 40, en el norte de Jocolí, límite con San Juan. El sistema se desplaza al noreste lento.

Viernes 13 de noviembre | 20:36

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Las lluvias son muy intensas y granizo sobre Ruta 7 y lecho Río Mendoza, entre Uspallata y Curva Los Chilenos. Desplazamiento lento al sudeste.

Viernes 13 de noviembre | 20:30

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias intensas y granizo en Villa de Uspallata y alrededores, afectando Ruta 7, y Rutas 149 y 52, en esa localidad como epicentro.

El sistema se desplaza lento al Este.

Lluvias moderadas en el campo al Este de Jocoli, Lavalle.

Viernes 13 de noviembre | 20:19

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias intensas y probable granizo en la Villa de Uspallata, ya está afectando la Ruta 7, muy cerca y al oeste con dirección de desplazamiento a la Villa.

Viernes 13 de noviembre | 20:10

Reporte meteorológico. Informa Hugo Videla, de Radar San Martín-AEMSA:

Las lluvias moderadas a intensas comenzarán a afectar el Valle de Uspallata y la Ruta 7, en esa localidad.

Se incrementan las lluvias en Jocolí, con probable caída de granizo. Las precipitaciones podrían afectar la Ruta 40 en esa zona.

Viernes 13 de noviembre | 19:58

Reporte meteorológico. Informa Omar Videla, de Radar San Rafael-AEMSA:

Se registra una tormenta con lluvia fuerte y probable granizo sobre la Ruta 149, a unos 10 kilómetros al norte de Villa Uspallata. El fenómeno podría afectar a esa localidad.

Viernes 13 de noviembre | 19:48

Reporte meteorológico. Informa Omar Videla, de Radar San Rafael-AEMSA:

Se registra una tormenta con lluvia fuerte a muy fuerte y probable caída de granizo sobre la Ruta Nacional 40, al norte de Jocolí, en Lavalle. El fenómeno se desplaza hacia el este-sudeste.

Tormentas en Mendoza: qué muestra el radar de Contingencias Climáticas

El radar meteorológico permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar las áreas donde se desarrollan lluvias o tormentas. El sistema utiliza señales de microondas para identificar fenómenos atmosféricos y representa la información mediante colores que permiten interpretar la intensidad de las precipitaciones.

La escala de colores se interpreta de la siguiente manera:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza durante el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico difundido por el meteorólogo Daniel Delio, de OVM, para lo que resta de este viernes se espera nubosidad variable y tormentas aisladas. En Alta Montaña, en tanto, habrá poca nubosidad.

Para este sábado se anticipa una jornada calurosa y algo nublada, con una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 19°C, según ese informe.

Por otra parte, el pronóstico meteorológico detallado para el sábado y el domingo anticipa las siguientes condiciones:

Sábado 14 de noviembre

El viento continuará desde el sector sur, con intensidad leve durante la mañana y hasta las 13 o 14. Luego se espera una brisa leve del sector este durante la tarde. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado a nublado en el Gran Mendoza, la Zona Este y Malargüe. A partir de las 13 se espera que la nubosidad compacta comience a retirarse.

Desde las 18 existe probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco. En el resto de la provincia se espera cielo generalmente parcialmente nublado. Se espera una máxima de 28°C. y una mínima de 18°C.

Alta Montaña: se prevé tiempo inestable, con precipitaciones débiles desde las 14 en el sector norte. A partir de las 17, la nubosidad cubrirá toda la zona cordillerana y podrían registrarse precipitaciones débiles. La mejora comenzaría durante la madrugada del domingo, aunque el cielo continuará nublado.

Domingo 15 de noviembre

Viento: se espera viento Zonda débil entre las 14 y las 19 en el sur de Malargüe, Malargüe y la precordillera Sur. Además, se prevé viento del sudeste, también débil, en las zonas Este y Sur, entre las 17 y las 23.

Nubosidad y precipitaciones: la jornada comenzará con cielo nublado en toda la provincia. Desde las 10 podría desarrollarse cierta inestabilidad en la Zona Sur, con probabilidad de precipitaciones débiles.

A partir de las 15, la inestabilidad podría extenderse a la franja Este provincial, también con posibles lluvias débiles. Hacia las 19 aumentaría la probabilidad de tormentas y precipitaciones moderadas en toda la Zona Este. Desde las 21, estas condiciones podrían alcanzar también a la Zona Sur.

No se descarta la caída de granizo en sectores de las zonas Este y Sur.

Súper Niño: qué se sabe sobre su posible impacto en Mendoza

El fenómeno de El Niño se encuentra bajo seguimiento por su posible influencia en las precipitaciones de distintas regiones de Argentina.

En Mendoza, los registros del Instituto Nacional del Agua muestran que las lluvias acumuladas durante octubre superaron los promedios históricos para ese mes. Sin embargo, ese dato por sí solo no permite atribuir las precipitaciones al fenómeno climático.

En Argentina, los impactos más marcados de El Niño suelen registrarse en la Mesopotamia y el Litoral, donde puede favorecer lluvias más abundantes y aumentar el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.