Boca-Banfield en Mendoza: cómo será el operativo este sábado y por dónde circularán los hinchas

Boca Juniors y Banfield se enfrentan este sábado desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

Unos 1.100 efectivos participarán este sábado del operativo de seguridad por la semifinal de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Banfield.

El despliegue incluirá controles policiales en los alrededores del estadio Malvinas Argentinas, corredores diferenciados para las dos hinchadas y medidas especiales para organizar el ingreso de los espectadores.

El encuentro comenzará a las 19 horas y las puertas del estadio se abrirán a las 16 horas. Ante la cantidad de público que se espera, las autoridades recomendaron llegar con anticipación y respetar los recorridos establecidos para cada parcialidad.

Según la información difundida por el Ministerio de Seguridad, el dispositivo contará con 800 policías, distribuidos entre el interior del estadio y las zonas periféricas, y otros 300 agentes de seguridad privada, que estarán a cargo de los controles y la organización dentro del recinto.

Uno de los objetivos principales será evitar el cruce entre las hinchadas durante los traslados y en los accesos al Parque General San Martín.

Habrá controles en las inmediaciones del Malvinas Argentinas, por lo que se recomienda circular con precaución y prever posibles demoras.

Las autoridades establecieron corredores diferentes para cada parcialidad con el propósito de mantener separados los movimientos de los simpatizantes.

Hinchas de Boca Juniors: los micros y colectivos que transporten a los simpatizantes deberán circular por la Ruta Nacional 7.

los micros y colectivos que transporten a los simpatizantes deberán circular por la Hinchas de Banfield: el ingreso estará habilitado por el sector sur, a través de la Ruta Nacional 188.

Los recorridos forman parte del operativo dispuesto para ordenar la llegada de los espectadores y evitar encuentros entre ambas hinchadas.

El partido comenzará a las 19 horas, pero el ingreso al estadio estará habilitado desde las 16.

Los hinchas de Boca que compraron sus localidades por internet y todavía tienen pendiente el canje podrán hacerlo este sábado de 11 a 18 en las boleterías del estadio Bautista Gargantini, de Independiente Rivadavia.

En cambio, la venta presencial de plateas se realizó este viernes, de 11 a 19, en la Boletería Norte del estadio Malvinas Argentinas.

Es importante tener en cuenta que este sábado no habrá venta ni canje de entradas en el Malvinas Argentinas.