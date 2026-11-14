Black Week Mayorista en Mendoza: cuándo es y qué supermercados participan

Se realizará una nueva edición del Black Week Nacional Mayorista de 2026 con ofertas en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería. En Mendoza habrá comercios adheridos en distintos departamentos.

Los supermercados mayoristas preparan una nueva semana de promociones para impulsar las ventas antes de fin de año.

La propuesta es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y tendrá ocho días de descuentos en alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería.

La campaña está dirigida tanto a consumidores como a pequeños comercios, entre ellos almacenes, kioscos, autoservicios y perfumerías, que utilizan el canal mayorista para abastecerse.

Del 16 al 23 de noviembre se realizará la nueva edición del Black Week Nacional Mayorista, una campaña que reunirá a unos 200 comercios de todo el país, incluidos varios establecimientos de Mendoza.

Las promociones serán acordadas entre fabricantes, distribuidores y comercios participantes. La iniciativa busca generar un mayor movimiento en las ventas en un momento en el que el consumo masivo todavía no logra consolidar una recuperación.

Según las estimaciones del sector, el canal tradicional concentra hasta el 55% de las ventas de consumo masivo, mientras que las compras directas de los hogares en supermercados mayoristas pueden representar hasta el 10% de su gasto.

Las ofertas estarán disponibles durante los ocho días de la campaña, aunque los productos y descuentos pueden variar según cada comercio adherido.

En Mendoza habrá establecimientos adheridos en distintos departamentos de la provincia. Los comercios que participan de esta edición del Black Week Nacional Mayorista son:

Basualdo, en Godoy Cruz.

Buj Mayorista, en San José.

Casa Segal, en Ciudad de Mendoza.

Cereales El Diamante SRL, en San Rafael.

La Yunta, con locales en San Rafael, Malargüe y General Alvear.

y Makro, en Godoy Cruz.

Oscar David, en Godoy Cruz.

Distribuidora Piazze, en San Rafael.

Yaguar, en Godoy Cruz.

Los consumidores y comerciantes interesados en aprovechar las promociones podrán consultar el listado de establecimientos adheridos y las ofertas disponibles a través del sitio oficial de CADAM.