Dejó el caloventor encendido y un incendio destruyó su casa: sufrió quemaduras en el rostro y en una mano

El incendio se desató durante la madrugada de este jueves en una vivienda en Las Heras. El propietario logró salir por sus propios medios y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore con quemaduras en el rostro y en una mano. El fuego provocó pérdidas totales.

Un hombre de 57 años resultó herido durante el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este jueves en calle Los Huarpes, en el departamento de Las Heras.

De acuerdo con la información policial, el propietario de la casa consiguió escapar por sus propios medios antes de que las llamas consumieran gran parte del inmueble. Minutos después fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore.

Los médicos constataron que presentaba quemaduras en el rostro y en una de sus manos, por lo que quedó bajo atención.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, que lograron extinguir el incendio, aunque el fuego provocó pérdidas totales en la vivienda.

Según manifestó el propio damnificado a los investigadores, el siniestro se habría originado por un cortocircuito en un caloventor eléctrico que había quedado encendido.

Además de los bomberos, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del incendio y confirmar el origen del fuego.