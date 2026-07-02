Tres accidentes por el hielo en la calzada en Mendoza: un camión perdió el control, una mujer fue hospitalizada y diez autos chocaron en cadena

El congelamiento de la calzada por la intensa ola de frío complicó la circulación en distintos puntos de la provincia. Hubo tres accidentes en pocas horas, una mujer resultó herida y un choque en cadena involucró a diez vehículos sobre la Ruta Panamericana.

Las bajas temperaturas registradas durante la madrugada de este jueves provocaron la formación de hielo sobre la calzada y generaron tres accidentes de tránsito en distintos puntos de Mendoza.

Los siniestros ocurrieron en el Acceso Sur, el Acceso Este y la ruta Panamericana. Una mujer resultó lesionada y debió ser trasladada a un centro asistencial.

El primero de los accidentes ocurrió sobre la Ruta 40 (Acceso Sur), a la altura del puente sobre el río Mendoza, donde cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena.

Según fuentes policiales, el conductor de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo debido a la calzada resbaladiza por la presencia de hielo. El automóvil realizó un trompo e impactó contra las barreras de contención. Detrás circulaban otros tres vehículos que no lograron detener la marcha a tiempo y terminaron colisionando.

Como consecuencia del siniestro, una mujer que viajaba como acompañante en uno de los rodados sufrió lesiones y fue trasladada a la Clínica Luján para recibir atención médica. Según se informó, su estado no reviste gravedad.

Además, los controles de alcoholemia practicados a los conductores involucrados dieron resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en todos los casos.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, la Policía dispuso el corte total del Acceso Sur, en la mano con dirección hacia el norte.

Minutos más tarde, otro accidente se registró sobre el puente de calle Elpidio González, en Guaymallén. Allí, un camión perdió el control por la presencia de hielo, impactó contra el guardarraíl y quedó atravesado sobre la calzada, lo que afectó la circulación en la zona.

El tercer siniestro ocurrió sobre la ruta Panamericana, a la altura de calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo. En ese lugar, diez vehículos colisionaron luego de perder el dominio a causa del pavimento congelado cuando circulaban en dirección hacia el norte. No se registran personas heridas.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar durante las primeras horas del día, ya que las temperaturas bajo cero favorecen la formación de hielo sobre el asfalto y aumentan el riesgo de accidentes viales.