Cursos gratuitos en Mendoza: dónde y cuándo podés aprender a manejar grúas

Las capacitaciones son gratuitas, tienen cupos limitados y apuntan a mejorar las posibilidades de inserción laboral de los participantes.

La Municipalidad de Godoy Cruz sumó una nueva propuesta de formación laboral pensada para quienes buscan mejorar sus oportunidades de empleo o incorporar herramientas técnicas con rápida salida laboral.

En esta oportunidad, la Dirección de Educación y Capacitación Laboral firmó un convenio con la empresa Ortiz Fischer para dictar cursos vinculados al izaje de cargas, una actividad fundamental en distintos sectores industriales y operativos.

Las capacitaciones estarán abiertas tanto para trabajadores con experiencia como para personas que quieran iniciarse en el rubro y aprender desde cero.

El objetivo es brindar conocimientos prácticos y técnicos que permitan mejorar el perfil profesional de los participantes y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Cómo serán las capacitaciones

Uno de los puntos más innovadores de esta propuesta será la utilización del MLT Mobile Lifting Tráiler, un tráiler especialmente equipado para entrenamientos en izaje de cargas. Este espacio funcionará como aula móvil y permitirá combinar teoría y práctica en una misma jornada.

A través de esta modalidad, los asistentes podrán trabajar con situaciones reales de operación y adquirir conocimientos aplicados sobre seguridad y manejo de equipos.

Que vas a aprender

Durante los encuentros se abordarán temas vinculados a:

definiciones técnicas

marco legal

técnicas de eslingado

efectos de los ángulos de izaje

mantenimiento e inspección de equipos

normas de seguridad y eficiencia laboral

La propuesta estará dividida en dos capacitaciones diferentes.

Por un lado, se realizará la “Actualización Profesional en Izaje de Cargas”, destinada a personas con experiencia previa en el sector, como operadores de grúa, supervisores, eslingadores, personal de mantenimiento y trabajadores vinculados a tareas de izaje.

Las jornadas serán:

miércoles 10 de junio , de 14 a 17 horas

, de 14 a 17 horas viernes 12 de junio, de 9 a 12 horas

Por otro lado, se dictará “Herramientas Básicas en Izaje de Cargas”, orientada a personas sin experiencia previa. Esta capacitación se llevará a cabo el 11 de junio, de 14 a 17.

Cada encuentro tendrá una duración intensiva de tres horas y combinará contenidos teóricos con prácticas aplicadas para facilitar el aprendizaje.

Dónde serán los cursos y cómo inscribirse

Las capacitaciones son gratuitas y tendrán cupos limitados y estarán destinadas a mayores de 18 años. Se desarrollarán en las salas de capacitación ubicadas en las oficinas del Hiper Libertad, sobre Joaquín V. González 450, ala norte.

Desde la organización recomendaron realizar la preinscripción con anticipación. Las personas seleccionadas recibirán la confirmación del cupo a través de WhatsApp.