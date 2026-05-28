Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este viernes 29 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 29 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 29 de mayo
Este viernes 29 de mayo habrá cortes de luz en:
Guaymallén
- En calle Tirasso, entre Fitz Roy y Banco Nación, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón Sardi. En calle Paso Hondo, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; El Algarrobal. De 8.30 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Perito Moreno, entre Castro Barros y Lanús. En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Tropero Sosa. En calle Lanús, entre Espejo Este y Perito Moreno; Villa Seca. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Las Margaritas, hacia el norte de calle N°5, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.
Tupungato
- En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- En la intersección de calle Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calles La Salada, Soriano y Pinilla. En finca Valmor y Agredasur S.A. De 14.30 a 18.30 h.
- En el Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Prolongación Modesto Encima. De 10.00 a 13.45 h.
San Rafael
- Entre calles Las Vírgenes, Jensen, Costa de las Vías y Zardini; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Zavattieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Sarmiento, Egidio Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Colonia Rusa, hacia el sur de callejón Kasian; Jaime Prats. De 16.00 a 19.00 h.