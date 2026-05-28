Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este viernes 29 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 29 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 29 de mayo

Este viernes 29 de mayo habrá cortes de luz en:

Guaymallén

En calle Tirasso, entre Fitz Roy y Banco Nación, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón Sardi. En calle Paso Hondo, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; El Algarrobal. De 8.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Perito Moreno, entre Castro Barros y Lanús. En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Tropero Sosa. En calle Lanús, entre Espejo Este y Perito Moreno; Villa Seca. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Las Margaritas, hacia el norte de calle N°5, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.

Tupungato

En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

En la intersección de calle Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

Entre calles La Salada, Soriano y Pinilla. En finca Valmor y Agredasur S.A. De 14.30 a 18.30 h.

En el Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Prolongación Modesto Encima. De 10.00 a 13.45 h.

San Rafael