Planazo gratuito en Mendoza: música y danzas bolivianas para disfrutar al aire libre este fin de semana

La propuesta reunirá música en vivo, fraternidades y danzas tradicionales en una jornada abierta a toda la comunidad, con espectáculos culturales y actividades para celebrar las raíces y tradiciones bolivianas en Mendoza.

La comunidad boliviana tendrá una celebración especial en Mendoza con un planazo gratuito lleno de música, danza y tradición.

El encuentro reunirá ballets, fraternidades y artistas invitados en una propuesta abierta a toda la comunidad para homenajear el Día de la Madre Boliviana.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Guaymallén, buscará poner en valor las expresiones culturales y la identidad de la comunidad boliviana a través de espectáculos folclóricos y presentaciones artísticas.

Durante la tarde participarán grupos de danzas típicas, ballets y fraternidades invitadas, en una jornada pensada para compartir en familia y celebrar las raíces culturales latinoamericanas.

Además, el cierre estará a cargo de “Las Voces de mi Tierra”, agrupación que ofrecerá un repertorio de música andina y latinoamericana.

Desde 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén declaró esta celebración de Interés Cultural, en reconocimiento a la numerosa comunidad boliviana que forma parte de la vida social y cultural del departamento. La adhesión a esta fecha también remite a un episodio histórico compartido entre los pueblos latinoamericanos durante las luchas por la independencia.

El 27 de mayo de 1812, un grupo de mujeres cochabambinas protagonizó un acto de resistencia frente al avance de las fuerzas realistas comandadas por el General Goyeneche. Muchas de ellas se atrincheraron en el cerro de San Sebastián y defendieron su ciudad hasta perder la vida, convirtiéndose en símbolo de valentía y compromiso con la causa emancipadora.

Este episodio fue destacado por el General Manuel Belgrano, quien lo definió como un ejemplo de entrega y coraje en favor de la Revolución.

Cuándo y dónde será

El encuentro se realizará el sábado 30 de mayo, desde las 16 horas, en la Plaza Bolivia, Correa Sea y Bolivia, ubicada en el distrito Belgrano.