Incendio en Las Heras: una conexión clandestina provocó la destrucción total de una vivienda

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este miércoles. Bomberos lograron contener las llamas antes de que se propagaran a otras construcciones. No hubo personas heridas.

Un incendio de gran magnitud que se registró durante la madrugada de este miércoles dejó una vivienda completamente destruida en Las Heras y provocó daños parciales en una propiedad vecina.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 4 horas en la zona de Puesto El Chimango, sobre calle San Martín sin número de dicho departamento.

Al llegar al lugar, los bomberos trabajaron para contener las llamas y lograron impedir que el fuego alcanzara otras construcciones cercanas. Como consecuencia del siniestro, la casa de la mujer de 51 años sufrió pérdidas totales, mientras que la vivienda lindera, habitada por una mujer de 31 años, resultó afectada de manera parcial.

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto eléctrico relacionado con una conexión clandestina.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras que dispuso las actuaciones correspondientes.