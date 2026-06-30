El influencer ruso Parviz sortea 10 puestos gratis por un año en el Mercado de Pulgas de Mendoza: cómo participar

El creador de contenido anunció un sorteo de 10 puestos gratuitos por un año para vender en el Mercado de Pulgas de Mendoza. Quienes quieran participar solo deben cumplir con dos requisitos.

El influencer ruso Parviz Benazirov, reconocido por sus contenidos en Mendoza, lanzó una propuesta que despertó el interés de emprendedores y feriantes.

En conjunto con el Mercado de Pulgas Mendoza, anunció el sorteo de 10 puestos gratuitos por un año para quienes deseen vender sus productos en la tradicional feria de Guaymallén.

La iniciativa fue presentada a través de un video publicado en redes sociales.

Cómo participar del sorteo

Quienes quieran participar solo deben cumplir con dos requisitos:

Seguir la cuenta oficial del Mercado de Pulgas Mendoza.

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Con esos pasos ya estarán participando por uno de los 10 puestos gratuitos que se entregarán para feriar durante un año.

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El sorteo está pensado para apoyar a emprendedores, artesanos y vendedores que buscan un espacio para ofrecer sus productos. Los ganadores podrán utilizar uno de los 10 puestos sin pagar el valor habitual durante los próximos doce meses.

Actualmente, cada puesto tiene un costo de $5.000 por jornada.

Dónde funciona el Mercado de Pulgas Mendoza

El Mercado de Pulgas funciona todos los sábados, de 11 a 19.30 horas, en Agustín Álvarez 421, Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Allí se pueden encontrar antigüedades, ropa, artículos de colección, objetos de decoración y productos de emprendedores locales.