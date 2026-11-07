Corte total por las obras en el Acceso Este: desde cuándo y cuáles son los nuevos desvíos

Los trabajos comenzarán este martes en Guaymallén, a la altura de calle Urquiza, y modificarán la circulación en el Acceso Este.

Las obras de transformación del Acceso Este avanzarán desde este martes 10 de noviembre con una nueva etapa en Guaymallén.

Los trabajos se concentrarán en el sector de calle Urquiza, donde comenzará la construcción de un terraplén para elevar la traza y permitir, a futuro, la conexión entre las calles Urquiza Norte y Urquiza Sbur.

Las tareas también contemplan el avance de la rotonda norte de Urquiza, que funcionará como ordenador vial en ese sector. La intervención forma parte del proyecto de renovación integral del Acceso Este, sobre la Ruta Provincial 22.

Para comenzar con esta etapa, desde las 9 horas se implementará un operativo especial de tránsito que incluirá cortes y desvíos.

De acuerdo con el esquema previsto, la calzada norte del Acceso Este y su colectora adyacente permanecerán cerradas al tránsito directo en el tramo donde se desarrollarán las obras.

Quienes circulen de este a oeste, en dirección a la Ciudad de Mendoza, deberán utilizar la calzada sur. Para eso, el tránsito será reencauzado a través del cantero central, donde se habilitará la doble circulación.

A la altura de calle Arenales, en tanto, el tránsito volverá a funcionar con normalidad.

Además, las autoridades indicaron que calle Tirasso será la última salida disponible antes del corte para los conductores que lleguen desde el este. Por eso, quienes necesiten evitar el sector de obras deberán tener en cuenta esta alternativa y organizar el recorrido con anticipación.

La intervención en Guaymallén forma parte de un proyecto más amplio que comprende distintos tramos del Acceso Este. El objetivo es elevar la traza, mejorar la conectividad entre ambos sectores de calle Urquiza y reorganizar la circulación en uno de los corredores viales más transitados del área metropolitana.

Los trabajos se suman a las tareas que ya se realizaron en el tramo correspondiente a Maipú y que forman parte del plan de renovación de la Ruta Provincial 22.

Mientras avance la obra, se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, utilizar vías alternativas y prever posibles demoras.