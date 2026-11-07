Clásico mendocino: qué calles estarán cortadas y desde qué hora

El partido entre Gimnasia e Independiente Rivadavia se jugará este sábado en el estadio Víctor Legrotaglie, con público local. Habrá cortes de calles y controles policiales.

El clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tendrá un importante operativo de seguridad este sábado en Mendoza.

El partido se disputará a las 15 horas en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y contará únicamente con público local.

El Ministerio de Seguridad y Justicia comenzará el despliegue este viernes por la noche, con la concentración de ambos planteles, y lo mantendrá durante toda la jornada del sábado. El operativo también deberá contemplar las actividades previstas por el aniversario del Parque General San Martín y los festejos de la comunidad judía.

El dispositivo incluirá personal policial dentro y fuera del estadio, seguridad privada y distintas unidades especiales. Entre ellas estarán Infantería, Caballería, Canes, grupos de contención y la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que se trata de un encuentro que requiere una planificación especial por la convocatoria que genera el clásico mendocino.

“Es un partido sumamente importante, un clásico mendocino en el parque, así que ya trabajando fuerte en el operativo de seguridad, en el cual lo comenzamos esta noche“, señaló.

Qué calles tendrán restricciones por el clásico

Uno de los principales puntos del operativo estará en el Parque General San Martín, donde se establecerán sectores diferenciados para evitar que los simpatizantes de ambos equipos se encuentren.

La avenida del Libertador funcionará como límite entre las parcialidades. Según explicó Amat, habrá un vallado para impedir que los hinchas crucen de un sector al otro.

Además, se organizarán los desplazamientos de acuerdo con los puntos de concentración de cada equipo. Los simpatizantes de Gimnasia tendrán como corredor de circulación la calle Juan B. Justo, mientras que los de Independiente Rivadavia se desplazarán por la zona de Arístides Villanueva hacia el este.

El funcionario anticipó que habrá cortes de calles desde temprano. Por eso, se recomienda circular con precaución por las inmediaciones del parque y atender las indicaciones del personal policial.

El estadio Víctor Legrotaglie recibirá exclusivamente a los simpatizantes de Gimnasia. Por su parte, Independiente Rivadavia abrirá las puertas del estadio Bautista Gargantini para que sus hinchas puedan acompañar la salida del plantel y seguir el encuentro desde allí.

En ambos escenarios habrá dispositivos especiales de prevención y controles para ordenar la concentración de los simpatizantes.

Finalmente, Amat indicó que se realizará un monitoreo permanente en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza para acompañar los movimientos de las hinchadas y prevenir incidentes durante la jornada.