Otro accidente en Alta Montaña: volcó un camión y piden circular con precaución

El vuelco ocurrió en el sentido Chile-Mendoza. Recomiendan circular con precaución.

Un camión de origen paraguayo volcó este sábado en el tramo previo a Uspallata, mientras circulaba en dirección desde Chile hacia Mendoza. El siniestro fue en solitario y no hubo otros vehículos involucrados.

Según fuentes policiales, el conductor del camión se encuentra bien y no sufrió heridas de gravedad como consecuencia del vuelco.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el sector. En el lugar trabajan efectivos del Escuadrón 27 de Uspallata, personal de Tránsito, Policía de Mendoza y Bomberos.

A pesar del vuelco, el tránsito permanece habilitado en la zona. Se recomienda circular con extrema precaución al atravesar el sector donde se encuentra el camión y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

El operativo continuará mientras se realizan las tareas correspondientes para despejar y asegurar la zona.