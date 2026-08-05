Corte total por las obras en el Acceso Este: desde cuándo comienza y cuál es el tramo afectado

Las tareas forman parte de la ampliación de la calzada y obligarán a modificar la circulación durante varias horas. Recomiendan salir con tiempo y prestar atención a los desvíos.

Los conductores que circulen este miércoles por el Acceso Este deberán tener en cuenta que habrá un corte total en la calzada con sentido hacia la Ciudad de Mendoza debido a un operativo para retirar una estructura de señalización aérea.

La intervención se realizará sobre la mano oeste, después del puente de Arturo González y antes de llegar a calle Concordia, en Guaymallén. Para concretar la maniobra será necesario ubicar una grúa sobre la calzada, por lo que el tránsito será desviado de manera momentánea hacia la colectora.

Según informaron desde la Municipalidad de Guaymallén, el operativo forma parte de la obra de renovación integral del Acceso Este y es un paso necesario para continuar con el ensanche de la calzada, que contempla la incorporación de un tercer carril.

El corte afectará la circulación en dirección hacia la Ciudad de Mendoza, es decir, la mano que utilizan quienes llegan desde el Este provincial.

Si bien inicialmente la intervención estaba prevista para las 9 horas, las autoridades decidieron postergarla hasta media mañana para reducir el impacto en el tránsito durante el horario de mayor circulación.

Mientras duren los trabajos, los vehículos deberán abandonar la traza principal y continuar por la colectora hasta pasar la zona donde se realizará la remoción. Una vez finalizada la maniobra, el tránsito volverá a circular con normalidad.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad al atravesar el sector y, si es posible, salir con algunos minutos de anticipación para evitar demoras.

Además, recordaron que las calles laterales del Acceso Este permanecerán habilitadas y se encuentran en condiciones para absorber parte de la circulación durante el operativo.