Pánico en Guaymallén: Interceptaron con una camioneta a una mujer que circulaba en auto y le robaron $300.000

Una mujer de 36 años fue interceptada por tres sujetos cuando circulaba en su auto por Guaymallén. Uno de los delincuentes la amenazó con un arma de fuego y le robó $300.000 que acababa de cobrar.

Una mujer de 36 años fue víctima de un asalto este martes por la tarde en Guaymallén. Según denunció, fue interceptada por una camioneta en la que viajaban tres personas y uno de los ocupantes la amenazó con un arma de fuego para robarle una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.15, en la zona de Correa Saa y Albarracín, y es investigado por personal de la Comisaría 25ª.

De acuerdo con la información policial, un llamado al 911 alertó sobre un robo ocurrido en la vía pública. Cuando los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron a la víctima de 36 años.

La mujer relató que se desplazaba en su automóvil Ford Fiesta cuando fue interceptada por una Toyota Hilux de color gris, en la que se movilizaban tres ocupantes.

Según su denuncia, uno de los sujetos descendió de la camioneta y la amenazó con un arma de fuego. Bajo esas circunstancias, le sustrajo una billetera que contenía $300.000 en efectivo.

La víctima indicó que el dinero correspondía a una suma que acababa de cobrar, por lo que el asalto le significó la pérdida de una importante cantidad de efectivo.

Tras el hecho, intervino la Oficina Fiscal 1, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar la identidad de los responsables.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas por el asalto.