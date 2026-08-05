Choque entre dos autos en pleno microcentro de Mendoza: uno impactó contra una pilastra eléctrica y el tránsito está complicado

El accidente ocurrió durante la mañana en una transitada esquina del microcentro. El impacto dejó uno de los vehículos sobre la vereda tras chocar contra una pilastra eléctrica y complicó el tránsito en la zona.

Un fuerte choque entre dos autos genera complicaciones en el tránsito durante la mañana de este miércoles en el microcentro de la Ciudad de Mendoza.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Rioja y Garibaldi y, como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó sobre la vereda tras chocar contra un gabinete de energía, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en la zona.

Los vehículos involucrados fueron un Ford Focus blanco y un Peugeot rojo. El Focus circulaba por calle Rioja en dirección al sur, mientras que el Peugeot lo hacía por Garibaldi hacia el este.

Por causas que aún son materia de investigación, el Ford alcanzó a impactar la parte trasera izquierda del Peugeot. A raíz del golpe, el conductor del auto rojo perdió el control, giró sobre su eje y terminó subiéndose a la vereda, donde chocó contra una pilastra o gabinete perteneciente al sistema eléctrico.

Pese a la violencia del impacto, tanto el hombre como la mujer que conducían los vehículos se encuentran en buen estado de salud y no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar trabaja personal de Tránsito de la Ciudad para ordenar la circulación, ya que el Ford Focus quedó ocupando gran parte de la calzada sobre calle Rioja, mientras que el Peugeot permaneció sobre la vereda. Además de las demoras vehiculares, el accidente generó una situación de riesgo debido a que el Peugeot dañó un gabinete eléctrico, dejando cables expuestos.

Desde EDEMSA solicitaron a los automovilistas y peatones no acercarse al sector hasta que una cuadrilla especializada finalice las tareas de reparación, ya que existe peligro por la presencia de instalaciones eléctricas dañadas.

Mientras tanto, el tránsito permanece restringido en el cruce de Rioja y Garibaldi, una de las esquinas con mayor circulación del microcentro, especialmente por la gran cantidad de líneas de colectivo que pasan por ese sector.

Las autoridades recomendaron circular con precaución y, de ser posible, utilizar vías alternativas hasta que finalicen los trabajos.