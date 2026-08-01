Las Heras: un motociclista chocó contra un colectivo y quedó internado de urgencia en el Hospital Central

Las Heras: un motociclista chocó contra un colectivo y quedó internado de urgencia en el Hospital Central

Mendoza

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en la intersección de Olascoaga y 3 de Febrero. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

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Redacción ElNueve.com

Un motociclista resultó gravemente herido este sábado tras chocar contra un colectivo del Grupo 400 en la intersección de calles Olascoaga y 3 de Febrero, en Las Heras.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.30 horas.

La Policía llegó al lugar luego de recibir varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaban sobre la colisión entre ambos vehículos.

Según la información policial, el colectivo circulaba por calle Olascoaga de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por una motocicleta Bajaj Rouser que avanzaba de este a oeste.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la moto sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Central.

La Oficina Fiscal correspondiente tomó intervención en la causa.

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