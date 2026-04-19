Controles ginecológicos gratis en Mendoza: dónde y cuándo estará la Unidad Ginecológica Móvil esta semana

El Móvil sanitario del Ministerio de Salud provincial recorrerá varios puntos de del Gran Mendoza para ofrecer estudios ginecológicos sin cargo a mujeres sin cobertura médica.

La Unidad Ginecológica Móvil del Ministerio de Salud de Mendoza inicia esta semana un nuevo recorrido de atención en barrios de la provincia.

Entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril el dispositivo sanitario realizará estudios ginecológicos de forma gratuita.

Los estudios que te podés realizar

Test de VPH: detección del virus del papiloma humano.

detección del virus del papiloma humano. Papanicolaou: análisis para identificar lesiones en el cuello uterino.

análisis para identificar lesiones en el cuello uterino. Mamografía: control para la detección temprana del cáncer de mama.

Cronograma de esta semana

Lunes 20 : CAPS 1, Barrio San Martín (Ciudad)

: CAPS 1, Barrio San Martín Martes 21 : CAPS 2, Barrio San Antonio (Ciudad)

: CAPS 2, Barrio San Antonio Miércoles 22 : CAPS 17, Panquehua ( Las Heras )

: CAPS 17, Panquehua ( ) Jueves 23 : CAPS 17, Panquehua ( Las Heras )

: CAPS 17, Panquehua ( ) Viernes 24: CAPS 139, Barrio Municipal (Las Heras)

Horario de atención: de 8:30 a 12:00 horas.

La atención no exige turno previo. El único requisito es no tener obra social ni cobertura de medicina prepaga.

Los estudios apuntan a la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, dos de las patologías oncológicas más frecuentes en mujeres argentinas. Las primeras etapas de ambas enfermedades no generan síntomas visibles, lo que lleva a que muchas pacientes lleguen a la consulta cuando el cuadro ya avanzó.

Las guías médicas vigentes recomiendan la mamografía anual para mujeres de entre 40 y 69 años. Desde los 50, el estudio puede realizarse sin orden médica previa. El autoexamen mensual, aunque útil, no sustituye al control clínico.

En el caso del cuello uterino, el Papanicolaou y el test de VPH permiten identificar lesiones precancerosas antes de que evolucionen. La infección por el virus del papiloma humano es el principal factor asociado al desarrollo de esta enfermedad.

La iniciativa forma parte de un programa del Ministerio de Salud provincial. Para consultas, la provincia dispone de la línea 148.