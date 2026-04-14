Planazo gratuito en Mendoza: música, baile y K-pop para cortar la semana

Planazo gratuito en Mendoza: música, baile y K-pop para cortar la semana

Mendoza

Una propuesta abierta a todo público invita a disfrutar de una tarde distinta en la Ciudad, con actividades participativas, ritmo coreano y entrada gratuita.

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Veronica Ojeda

La Ciudad de Mendoza suma una nueva propuesta cultural con un planazo gratuito pensado para todas las edades.

Se trata de un evento que promete música, baile y mucha energía, ideal para quienes quieran hacer algo distinto para cortar la semana.

La iniciativa forma parte de las actividades que impulsa el municipio para generar espacios de encuentro y entretenimiento. En esta ocasión, el foco estará puesto en la cultura coreana, con una jornada abierta donde tanto fanáticos del K-pop como curiosos podrán sumarse y pasar un buen rato.

El evento, llamado Random Station 8 Mundial Edition, es organizado por la productora KPOP STATION y busca reunir a personas de distintas edades en un ambiente inclusivo y participativo.

La propuesta combina música, baile y actividades recreativas, con el objetivo de que todos puedan expresarse y disfrutar.

Uno de los momentos más esperados será el Random Dance Play, una dinámica muy popular dentro del mundo K-pop. Allí, sonarán canciones de manera aleatoria y quienes reconozcan los temas podrán salir a la pista a bailar las coreografías. La consigna es simple: animarse, sumarse y disfrutar sin importar el nivel.

Además, durante la jornada habrá stands de comida y accesorios, lo que suma opciones para recorrer, comprar y seguir viviendo la experiencia completa.

¿Cuándo y dónde será el evento?

  • Fecha: 16 de mayo.
  • Horario: de 16 a 20 horas.
  • Lugar: Gimnasio Municipal Nº3 (Ayacucho 349, Ciudad de Mendoza).
  • Entrada: libre y gratuita, sin inscripción previa.
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