La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $10000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

en los departamentos de Lavalle y Las Heras. $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de Malargüe. $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 20 al 25 de abril

Lunes 20

Guaymallén

El Sauce. Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9.30.

El Sauce. Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10.30.

El Sauce. CIC Barrio Paraguay. Calle Las Águilas s/n. A las 11.30.

Buena Nueva. Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. CIC A las 9.

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo. Escuela 1-3285 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Las Heras

El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. A las 9.30.

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E Casa. 1. A las 10.30.

El Challao. Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 11.30.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Club Pucará. Ruta Nacional 40. A las 12.45.

Martes 21

Guaymallén

La Primavera. Ruta 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.

Los Corralitos. Adrover 1152. A las 10.30.

Los Corralitos. Barrio Los Olivos Norte. SUM Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.30.

Los Corralitos. Barrio Kraft. Cancha de Fútbol. Manzana B. Casa 28. A las 12.30.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

San Rafael

La Llave. Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.

Goudge. La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 10.30.

Goudge. Paraje. Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 11.15.

Luján

Las Compuertas. Nuevo playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.

Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Junín

Rodríguez Peña. SUM A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos. Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos. Loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos. Paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Tupungato

La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 10.

La Arboleda. Barrio El Progreso. SUM A las 11.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Miércoles 22

Tunuyán

La Puntilla. Paraje El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Las Heras

El Zapallar. Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Plumerillo. CEDRyS 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 10.30.

Panquehua. Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11.30.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D Casa 9. A las 10.30.

Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. A las 11.

Guaymallén

Buena Nueva. Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9.30.

Buena Nueva. Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10.30.

El Bermejo. Barrio Nueva Alborada. Manzana G Casa 14. A las 11.30.

El Bermejo. Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12.30.

San Martín

Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 9.

El Ñango. Barrio Patria. Manzana B Casa 2. A las 11.

San Rafael

Cuadro Nacional. Plaza ARA General Belgrano. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste. Delegación Municipal. A las 9.

Jueves 23

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrio Cocucci. Plaza 20 de Junio. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10.30.

Belgrano. Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 11.30.

Belgrano. Barrio San Francisco de Asís. Manzana B Casa 23. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.

Las Heras

Uspallata. Barrio La Fundación. Calle Pública frente a cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11.

Uspallata. Informador Turístico. A las 11.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Manzana A Lote 16. Espacio Verde. A las 10.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 de ruta 20. A las 11.

Colonia Bombal. Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Luján

Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.

Tupungato

Villa Bastias. Barrio 6 de Septiembre. CIC A las 10.

Villa Bastias. Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 11.

Lavalle

El Paramillo. Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 11.

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.30.

San Rafael

Las Paredes. Paraje. Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Viernes 24

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Ciudad. Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. San Lorenzo s/n. A las 12.30.

Las Heras

El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rozas. A las 9.30.

El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana. A. Casa. 21. A las 10.30.

El Plumerillo. CIC El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

General Alvear

Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

San Martín

El Ramblón. Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 9.

El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.

El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. A las 10.30.

Maipú

Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Lavalle

El Vergel. Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas. Calle Eugenio Montenegro. Al lado de barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega. Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.30.

El Chical. Barrio Cooperativa El Chical. A las 11.

Sábado 25

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.30.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2