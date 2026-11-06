Banco Nación lanzó créditos para comprar autos: cuánto hay que pagar por mes si pedís $15 millones

La entidad ofrece financiación para comprar vehículos 0 km y usados, con una tasa preferencial del 25% TNA, préstamos de hasta $50 millones y plazos de hasta 72 meses. Cuánto cuesta la primera cuota y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio.

Comprar un auto 0 km o usado con financiación es una posibilidad para quienes buscan cambiar de vehículo sin tener que afrontar todo el costo de una sola vez. En ese contexto, el Banco Naciónl anunció nuevas condiciones para su línea de préstamos “+Autos con BNA”. La propuesta permite financiar hasta el 100% del valor de venta de la unidad, con un monto máximo de $50 millones y un plazo de devolución de hasta 72 cuotas.

La principal novedad es la reducción de la tasa de interés al 25% TNA fija, una condición disponible para los clientes que cumplan determinados requisitos. Quienes no reúnan esas condiciones también podrán solicitar el financiamiento, aunque deberán afrontar una tasa general del 46% TNA.

La medida fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro con representantes del sector industrial, en un contexto de caída de la producción automotriz. Según los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la producción de vehículos registró una baja del 14% en octubre.

Cuánto se paga de cuota por un préstamo de $15 millones del Banco Nación para comprar un auto

Uno de los principales interrogantes para quienes buscan cambiar el auto es cuánto deberán pagar por mes. Para mostrar las diferencias entre las dos alternativas de financiación, el Banco Nación difundió un ejemplo de un crédito de $15 millones a 36 meses con BNA+ Autos.

Estos son los valores de la primera cuota según la tasa de interés:

Condición del crédito Tasa TNA Primera cuota Tasa preferencial 25% $662.022 Tasa general 46% $895.841

Los importes incluyen IVA. De esta manera, quienes accedan a la tasa preferencial tendrán una primera cuota $233.819 menor que quienes soliciten el préstamo bajo las condiciones generales.

El monto de financiación puede alcanzar los $50 millones, con un plazo máximo de 72 meses. Además, el programa contempla tanto vehículos 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad.

Banco Nación: cuáles son los requisitos para acceder a la tasa del 25%

La tasa preferencial del 25% TNA no está disponible para todos los solicitantes. Para acceder a estas condiciones, los interesados deben cumplir con tres requisitos establecidos por el Banco Nación:

Cobrar el sueldo o la jubilación en el Banco Nación.

Tener una tarjeta de crédito emitida por la entidad.

Contratar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros.

Quienes no cumplan con estas condiciones, o prefieran no adherirse a esos servicios, podrán solicitar igualmente el crédito, pero bajo la tasa general del 46% TNA fija en pesos.

Cómo solicitar el crédito del Banco Nación para comprar un auto

El trámite para acceder a “+Autos con BNA” se realiza de manera 100% digital directamente en la concesionaria adherida, sin necesidad de iniciar una gestión presencial en una sucursal bancaria.

Para comenzar la solicitud, el interesado debe presentar su DNI. Durante el proceso, el banco verifica que cumpla con las condiciones necesarias para acceder a la tasa preferencial y que cuente con una tarjeta de crédito de la entidad.

En caso de no tener una tarjeta del Banco Nación, puede solicitarla en el momento a través de la aplicación BNA+.

Una vez aprobado el préstamo, el comprador debe contratar el seguro del vehículo mediante Nación Seguros, con una cobertura mínima de Terceros Completos y débito automático en su tarjeta de crédito.

Una de las particularidades de esta línea es que se trata de un préstamo personal no prendario. Esto significa que no requiere inscribir una prenda sobre el vehículo, lo que evita gastos administrativos adicionales y agiliza la operación.

El programa también contempla un beneficio para quienes contraten el seguro y lo abonen con una tarjeta Mastercard emitida por el Banco Nación. En esos casos, la entidad reintegra el 100% del valor de la primera cuota del seguro, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para la promoción.

Cómo consultar las condiciones de los créditos para autos

Según informó la entidad, la línea “+Autos con BNA” ya registra operaciones en las 24 provincias argentinas y cuenta con una red de más de 1.400 concesionarias adheridas.

Los interesados pueden consultar los requisitos, las condiciones de financiación y los puntos de venta habilitados a través del sitio oficial del Banco Nación o acercarse a cualquiera de sus sucursales.