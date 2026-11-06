Cortes de calles y operativo de seguridad por el clásico mendocino: cuándo comienza y cuáles serán las zonas afectadas

El partido entre Gimnasia e Independiente Rivadavia se jugará este sábado desde las 15 en el estadio Víctor Legrotaglie. Hernán Amat, del Ministerio de Seguridad, confirmó cómo será el operativo, por dónde se desplazará cada parcialidad y qué calles estarán afectadas.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial por el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará este sábado 7 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y contará únicamente con público local, es decir, con hinchas de Gimnasia.

El dispositivo comenzará durante la noche de este viernes, con la concentración de ambos planteles. Independiente Rivadavia se reunirá en el estadio Bautista Gargantini, donde también podría realizarse un banderazo de sus simpatizantes para acompañar la salida del equipo.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, explicó que el operativo contará con 200 efectivos policiales dentro del estadio Legrotaglie, además de 160 integrantes de seguridad privada. A ese despliegue se sumarán otros 200 policías en las inmediaciones.

El dispositivo incluirá grupos de contención, Infantería, Caballería, Canes y la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

“Es un partido sumamente importante, un clásico mendocino en el parque, así que ya estamos trabajando fuerte en el operativo de seguridad, que comenzamos esta noche“, señaló Amat.

El funcionario también advirtió que los cortes de calles comenzarán desde temprano el sábado. La planificación deberá contemplar, además, las actividades por el aniversario del Parque General San Martín y los festejos de la comunidad judía previstos en ese espacio.

Uno de los puntos centrales del operativo será evitar que los simpatizantes de ambos equipos se crucen durante la desconcentración.

Amat explicó que el Parque General San Martín estará dividido por calle Libertador, que funcionará como límite entre las parcialidades.

“Tenemos cercado todo el parque, lo vamos a tener dividido por calle Libertador, en el cual ningún hincha de ambos equipos va a poder cruzar para cualquiera de los lados“, precisó.

Además, el funcionario detalló por dónde se organizará la salida de cada hinchada una vez que termine el encuentro:

Hinchas de Gimnasia: el grueso de la desconcentración será por Juan B. Justo.

el grueso de la desconcentración será por Juan B. Justo. Hinchas de Independiente Rivadavia: se desplazarán por Arístides Villanueva hacia el este.

Amat indicó que los movimientos serán monitoreados en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza para prevenir inconvenientes durante la salida de los simpatizantes.

Como el partido se disputará con público local en el estadio Legrotaglie, Independiente Rivadavia habilitará el estadio Bautista Gargantini para que sus hinchas puedan acompañar la salida del plantel y seguir el encuentro desde allí. En ese escenario también habrá un dispositivo especial de prevención y seguridad.