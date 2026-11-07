Fin de semana largo en Mendoza: cuándo mejora el tiempo y qué día vuelven las tormentas

El sábado comenzará con lluvias y una temperatura baja, pero las condiciones mejorarán durante el día. El domingo estará más cálido y el lunes se esperan tormentas hacia la noche.

El fin de semana largo tendrá cambios en el tiempo en Mendoza.

Para este sábado 7 de noviembre se anuncian lluvias durante la mañana. Luego, la nubosidad irá disminuyendo y las condiciones meteorológicas mejorarán a lo largo del día.

Se esperan vientos moderados del sector sur y un ascenso de la temperatura.

La máxima alcanzará los 21ºC mientras que la mínima será de 5ºC.

En la cordillera se prevé poca nubosidad durante toda la jornada.

Cómo estará el domingo

El domingo 8 será el día más estable del fin de semana. Se espera poca nubosidad, vientos moderados del noreste y un nuevo ascenso de la temperatura.

La máxima llegará a los 26ºC y la mínima será de 9ºC.

En la cordillera también se mantendrán las condiciones de poca nubosidad.

Qué pasa el lunes

El lunes 9, feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina, será la jornada más calurosa del fin de semana largo.

El día comenzará con poca nubosidad y vientos moderados del noreste.

La temperatura seguirá en ascenso, con una máxima prevista de 30ºC y una mínima de 15ºC.

Hacia la noche se espera un desmejoramiento de las condiciones con tormentas.