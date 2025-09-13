Ciudad de Mendoza: cuáles son y cómo acceder a los beneficios para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Ciudad podrán disfrutar de entradas gratis a teatros y actividades deportivas, además de beneficios que alivian el pago de tasas municipales.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó dos decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en Capital.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, complementando sus ingresos y promoviendo su participación en la vida cultural, deportiva y comunitaria.

La medida fue anunciada en el CIC Nº1, en un encuentro con vecinos que habitualmente participan en actividades destinadas a la tercera edad.

Desde septiembre de este año, ya se encuentran vigentes los decretos Nº 892 y 893, que establecen beneficios concretos.

¿Cuáles son los beneficios?

Los jubilados y pensionados podrán acceder a:

Exención de tasas municipales, entre ellas:

Servicios a la propiedad raíz.

a la propiedad raíz. Recolección de residuos, limpieza, riego y mantenimiento de calles.

de residuos, limpieza, riego y mantenimiento de calles. Servicios del cementerio de la Ciudad.

Acceso gratuito a espacios culturales y deportivos, como:

Gimnasios y natatorios municipales, para quienes perciban la jubilación mínima.

y municipales, para quienes perciban la jubilación mínima. Entradas sin costo (10 por función) en los teatros municipales: Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla y Sala 2 de la Nave Cultural y en eventos culturales organizados por el municipio.

Requisitos para acceder a los beneficios

Los beneficios alcanzan a jubilados, pensionados o personas en edad de jubilarse (60 años en mujeres y 65 en hombres) que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener domicilio en la Ciudad de Mendoza.

Percibir hasta dos jubilaciones mínimas mensuales para acceder a la exención de tasas (aproximadamente $630.000 al momento del anuncio).

hasta dos jubilaciones mínimas mensuales para acceder a la exención de tasas (aproximadamente $630.000 al momento del anuncio). Para el acceso gratuito a actividades culturales y deportivas, el límite es de una jubilación mínima.

a actividades culturales y deportivas, el límite es de una jubilación mínima. Que la vivienda sea única y de uso personal, no destinada a alquiler ni a actividades comerciales.

sea única y de uso personal, no destinada a alquiler ni a actividades comerciales. No registrar deudas municipales.

¿Cómo realizar el trámite?

Los interesados deben dirigirse a la Ventanilla Única Municipal (9 de Julio 500, planta baja inferior, ala sur), de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas.

Documentación requerida:

DNI del titula r y de los convivientes.

r y de los convivientes. Último recibo de jubilación o pensión (del titular y, si corresponde, de convivientes).

de jubilación o pensión (del titular y, si corresponde, de convivientes). Certificado de ANSES “Pago de beneficios”.

“Pago de beneficios”. Constancia de no tener deudas municipales.

de no tener deudas municipales. En caso de ser inquilino o comodatario: contrato sellado que acredite el pago de tasas y que no supere dos jubilaciones mínimas.

Para beneficios culturales:

Las entradas deben solicitarse en boletería con 48 horas de anticipación, presentando DNI y bono de ANSES.

Para actividades deportivas:

El acceso a gimnasios y natatorios municipales será con cupo limitado y acreditando la condición de jubilado o pensionado en el lugar.