Ciudad de Mendoza: cuáles son y cómo acceder a los beneficios para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Ciudad podrán disfrutar de entradas gratis a teatros y actividades deportivas, además de beneficios que alivian el pago de tasas municipales.
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó dos decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en Capital.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, complementando sus ingresos y promoviendo su participación en la vida cultural, deportiva y comunitaria.
La medida fue anunciada en el CIC Nº1, en un encuentro con vecinos que habitualmente participan en actividades destinadas a la tercera edad.
Desde septiembre de este año, ya se encuentran vigentes los decretos Nº 892 y 893, que establecen beneficios concretos.
¿Cuáles son los beneficios?
Los jubilados y pensionados podrán acceder a:
Exención de tasas municipales, entre ellas:
- Servicios a la propiedad raíz.
- Recolección de residuos, limpieza, riego y mantenimiento de calles.
- Servicios del cementerio de la Ciudad.
Acceso gratuito a espacios culturales y deportivos, como:
- Gimnasios y natatorios municipales, para quienes perciban la jubilación mínima.
- Entradas sin costo (10 por función) en los teatros municipales: Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla y Sala 2 de la Nave Cultural y en eventos culturales organizados por el municipio.
Requisitos para acceder a los beneficios
Los beneficios alcanzan a jubilados, pensionados o personas en edad de jubilarse (60 años en mujeres y 65 en hombres) que cumplan con las siguientes condiciones:
- Tener domicilio en la Ciudad de Mendoza.
- Percibir hasta dos jubilaciones mínimas mensuales para acceder a la exención de tasas (aproximadamente $630.000 al momento del anuncio).
- Para el acceso gratuito a actividades culturales y deportivas, el límite es de una jubilación mínima.
- Que la vivienda sea única y de uso personal, no destinada a alquiler ni a actividades comerciales.
- No registrar deudas municipales.
¿Cómo realizar el trámite?
Los interesados deben dirigirse a la Ventanilla Única Municipal (9 de Julio 500, planta baja inferior, ala sur), de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas.
Documentación requerida:
- DNI del titular y de los convivientes.
- Último recibo de jubilación o pensión (del titular y, si corresponde, de convivientes).
- Certificado de ANSES “Pago de beneficios”.
- Constancia de no tener deudas municipales.
- En caso de ser inquilino o comodatario: contrato sellado que acredite el pago de tasas y que no supere dos jubilaciones mínimas.
Para beneficios culturales:
Las entradas deben solicitarse en boletería con 48 horas de anticipación, presentando DNI y bono de ANSES.
Para actividades deportivas:
El acceso a gimnasios y natatorios municipales será con cupo limitado y acreditando la condición de jubilado o pensionado en el lugar.