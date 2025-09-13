Mendoza bajo alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora llega y qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza. El fenómeno afectará distintas zonas de la provincia durante este sábado con ráfagas intensas y ascenso de la temperatura.

Este sábado, Mendoza atraviesa una jornada marcada por la presencia de viento Zonda y temperaturas elevadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas.

Horarios y zonas afectadas

Durante la mañana, el fenómeno afecta a Malargüe, extendiéndose hacia el mediodía en San Rafael, Valle de Uco y Uspallata. También se registran condiciones de Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján, así como en la zona baja del Valle de Uco y Malargüe.

A partir de las 13:00 horas., intensificación moderada del viento Zonda en Malargüe con velocidades de 40-45 km/h hasta las 18:00 horas.

Además, se prevé viento Norte en Gran Mendoza, zona Este, San Rafael y General Alvear. Las ráfagas pueden provocar reducción de la visibilidad, caída de ramas y complicaciones en la salud de personas sensibles.

Para la zona del Valle de Uspallata, la probabilidad de viento Zonda es muy leve.

Se espera el ingreso de viento sur desde las 14:00 horas en zona Sur (45-50 km/h), alcanzando zona Norte-Este cerca de las 17:00 horas, persistiendo durante la noche y madrugada, disminuyendo hacia las 03:00 horas del domingo.

Con el correr de la tarde, se espera el ingreso de un sistema frontal, lo que traerá vientos del sector Sur y un marcado descenso de la temperatura hacia el domingo.

Temperaturas previstas para hoy en el llano:

Máxima: 27 °C

Mínima: 10 °C

En alta montaña:

Máxima: 5 °C

Mínima: -11 °C



Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del Sur.

Inestable en cordillera.

Máxima: 22 °C | Mínima: 14 °C.

Lunes

Poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Máxima: 23 °C | Mínima: 10 °C.

Martes

Algo nublado con temperaturas en aumento.

Máxima: 27 °C | Mínima: 12 °C.