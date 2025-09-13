¿Te sumás? Con estos cursos gratuitos aprendé sobre nuevas tecnologías, videojuegos y gestión de redes sociales

Videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada y Community Manager. Todos los cursos son gratuitos, presenciales y con certificado. Los cupos son limitados.

A partir de la semana del 22 de septiembre, la Casa del Futuro y Escuela de Programación (Sarmiento 2291) comenzará con sus talleres gratuitos para adultos mayores de 18 años.

Las capacitaciones son presenciales, tienen una duración aproximada de 3 meses y entregan certificado de asistencia y aprobación.

Los interesados deben preinscribirse en Talleres Septiembre. Una vez completada la inscripción, la vacante será confirmada por correo electrónico según la disponibilidad de cada taller.

¿Qué vas a aprender?

C# para Videojuegos

Horarios: Martes y jueves de 11 a 13 | Lunes y jueves de 14 a 16

Los participantes aprenderán los fundamentos de programación en C#, uso de Unity y desarrollo práctico de videojuegos, desde la creación hasta el diseño de experiencias interactivas.

Realidad Virtual

Horarios: Lunes y viernes de 11 a 13 | Martes y jueves de 16 a 18

En 24 encuentros, los estudiantes explorarán el desarrollo de aplicaciones para Meta Quest 3 utilizando Unity, abordando interacción con objetos, realidad mixta y optimización de rendimiento. Cada participante podrá diseñar su propia experiencia inmersiva funcional.

Realidad aumentada con celulares

Horarios: Martes y viernes de 14 a 16

Este taller enseña a crear experiencias de RA usando dispositivos móviles y AR Foundation.

Los participantes aprenderán a integrar objetos virtuales en el mundo real, diseñar interacciones y optimizar aplicaciones móviles para juegos, educación y comunicación visual.

Community Manager

Horarios: Martes y viernes de 9 a 11 o de 16 a 18

Curso dirigido a quienes quieran profesionalizarse como Community Manager.

Incluye planificación de contenidos, gestión de comunidad, herramientas digitales (Canva, CapCut, Trello, ChatGPT), y creación de un mini anuncio en Meta Ads.

Para consultas y dudas, comunicarse al 2612051915 de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, o por correo a casadelfuturogc1@gmail.com