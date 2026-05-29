Figuritas del Mundial 2026: ¿dónde y cuándo es el encuentro masivo de este finde para intercambiar?

Con figuritas repetidas en mano y la ilusión de completar el álbum del Mundial 2026, familias y fanáticos podrán participar este sábado en un gran encuentro de intercambio en Godoy Cruz, que incluirá sorteos y actividades gratuitas.

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ya se vive a pleno y las figuritas repetidas tendrán una nueva oportunidad de convertirse en esas difíciles de conseguir. Este sábado 30 de mayo, vecinos y fanáticos del fútbol podrán participar de una jornada masiva de intercambio de figuritas en Godoy Cruz, una propuesta pensada para toda la familia y con entrada libre y gratuita.

El encuentro se realizará desde las 16 en la Plaza Departamental de Godoy Cruz con un objetivo claro: ayudar a completar el álbum oficial del Mundial 2026, en medio de la gran expectativa que genera cada nueva edición y también de la escasez de paquetes en algunos kioscos.

La iniciativa, impulsada por el municipio, permitirá a chicos, jóvenes y adultos acercarse con sus figuritas repetidas para intercambiarlas con otros coleccionistas y así avanzar en el llenado del álbum. Además del tradicional trueque, durante la tarde habrá sorteos de álbumes y paquetes de figuritas.

Desde la organización adelantaron que la propuesta no quedará solo en esta primera fecha. El próximo sábado 6 de junio se realizará un nuevo encuentro en el Parque San Vicente, específicamente en el sector del Skate Park ubicado sobre avenida Cipolletti.

Uno de los detalles destacados de esta edición del álbum es la ausencia del clásico control de figuritas, una herramienta que en colecciones anteriores permitía marcar cuáles ya estaban pegadas y cuáles faltaban. Frente a esta situación, desde el municipio repartirán planillas impresas para ayudar a los participantes a llevar un registro más ordenado de sus figuritas.

La pasión por completar el álbum ya comenzó a movilizar a cientos de mendocinos, especialmente a quienes sueñan con conseguir las más codiciadas, como la de Lionel Messi junto a la selección argentina. Por eso, la invitación está hecha: llevar las repetidas, revisar cuáles faltan y sumarse a una tarde de intercambio, sorteos y entusiasmo mundialista en Godoy Cruz.

Intercambio de figuritas: