Un niño mendocino de 11 años espera una familia: quiere jugar al fútbol y comer tacos por primera vez

El nene vive en Guaymallén y sueña con jugar al fútbol y probar tacos. El Registro Provincial de Adopción lanzó una convocatoria pública para encontrarle una familia y recordó que más de 100 niños, niñas y adolescentes esperan un hogar en Mendoza.
Un niño de 11 años oriundo de Guaymallén espera encontrar una familia que lo acompañe a concretar sus sueños, entre ellos jugar al fútbol y probar tacos, una comida que, según trascendió, aún no conoce, pero que despierta su curiosidad. Desde el Registro Provincial de Adopción de Mendoza lanzaron una convocatoria pública para ampliar las posibilidades de que pueda integrarse a un hogar.
La historia fue difundida por el Registro Provincial de Adopción con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y convocar a personas o familias interesadas en adoptar. Por resguardo de su identidad, no se dio a conocer el nombre del menor.
Fernanda Anastasi, integrante del organismo, explicó que el niño “es sumamente vivaz” y que se busca una familia que pueda aceptarlo “desde sus necesidades y desde sus deseos”.
“Lo interesante de la convocatoria pública es que se abre a toda la comunidad, no hace falta estar inscripto previamente en el registro para acercarse y conocer más sobre el caso”, explicó.
Desde el organismo destacaron que este mecanismo permite ampliar la búsqueda de familias adoptivas, tanto dentro de Mendoza como en el resto del país, especialmente para niños mayores, adolescentes o quienes atraviesan situaciones complejas.
Más de 100 convocatorias activas en Mendoza
Según informaron desde el Registro Provincial de Adopción, actualmente existen 112 convocatorias públicas activas en Mendoza. Además, cerca de 280 niños, niñas y adolescentes de toda la provincia se encuentran en situación de adoptabilidad.
Anastasi detalló que la franja etaria donde más dificultades existen para encontrar familias es la de niños mayores de 8 años y adolescentes.
“A partir de los 8 o 9 años empieza a bajar la disponibilidad adoptiva de las personas y se hace mucho más difícil encontrar familias, especialmente en adolescentes y chicos con discapacidad”, señaló.
En contraste, los niños de entre 0 y 3 años representan el grupo con menor cantidad de casos en situación de adoptabilidad, aunque es la franja más demandada por quienes se inscriben para adoptar.
Cómo iniciar el trámite de adopción en Mendoza
Desde el Registro Provincial de Adopción indicaron que el trámite es gratuito y se inicia de forma online a través del Poder Judicial de Mendoza. Las inscripciones se habilitan del 1 al 5 de cada mes.
Las personas interesadas deben ingresar al sitio del Poder Judicial, buscar el apartado del Registro Provincial de Adopción y seleccionar la opción “Quiero adoptar”. Luego, el sistema guía a los postulantes para completar la inscripción, realizar una capacitación virtual y presentar la documentación requerida.
“Más allá de los requisitos administrativos, lo más importante es querer construir una familia con un otro diferente”, expresó Anastasi.
Mientras tanto, el niño de 11 años continúa esperando una oportunidad: una familia con quien compartir sus sueños, el fútbol y, quizás, sus primeros tacos.