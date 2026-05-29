Explotó todo en Gran Hermano: guerra por un paquete de galletas entre Andrea del Boca y Nenu López contra Miss Uruguay

Luego de que Andrea del Boca estallara en llanto durante la gala en vivo al denunciar que Tati Luna le había consumido sus galletitas sin TACC, la tensión lejos de calmarse sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Nenu López tomó la palabra y destapó la verdadera e hiriente reacción de la participante uruguaya.

La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada cruzó una frontera peligrosa y el debate por la salud se instaló de forma definitiva en el reality que apasiona a los mendocinos por la pantalla de El 9 Televida. Luego de que Andrea del Boca estallara en llanto durante la gala en vivo al denunciar que Tati Luna le había consumido sus galletitas sin TACC, la tensión, lejos de calmarse, sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Nenu López tomó la palabra en el directo de Telefe, destapó la verdadera e hiriente reacción de la participante uruguaya fuera de cámara y la acusó de “querer dar pena” frente a Santiago del Moro.

El conflicto, que escaló hasta convertirse en uno de los cruces más feroces y virales de la temporada, expuso la dura realidad que viven las dos participantes celíacas del certamen en un contexto de extrema escasez de alimentos. Para evitar la contaminación cruzada, tanto la actriz como la bailarina guardan sus provisiones en un canasto exclusivo, un límite que Tati Luna ignoró por completo al sacar galletas de arroz para consumirlas y compartirlas con Luana Fernández.

La fuerte denuncia de Nenu López: “Faltó al respeto y se fue caminando enojada”

Si bien Tati Luna intentó ensayar una defensa argumentando que se sintió “increpada por 23 personas” y que agarró la comida por distracción al prepararse un té, Nenu López saltó con los tapones de punta para desarmar su estrategia y revelar lo que las cámaras del vivo no habían registrado minutos antes.

“Errores comete todo el mundo. Lo que me parece feo es que le dimos la oportunidad de hablar y pedir perdón fuera del vivo, y ahora cuando estás vos, Santiago, obviamente quiere dar pena. Pero cuando le dimos la posibilidad de hablar, están los clips donde empezó a decir: ‘Nadie se muere por comerse unas galletitas’ y se va caminando enojada”, disparó la bailarina, dejando a la acusada sin margen de maniobra.

Completamente indignada, Nenu defendió el honor de Andrea del Boca y recordó el enorme sacrificio que ella misma hizo días atrás por el beneficio del grupo: “La fuimos a buscar y le faltó el respeto a Andrea, le empezó a decir que era una resentida. Yo hice una prueba de líder donde estuve enganchada 24 horas con todos para que ellos pudieran comer fideos y cosas que yo no como. Yo nunca les dije nada porque es parte del juego, pero que no jueguen con una enfermedad porque es un tema súper delicado”.

Un mensaje a la sociedad y la casa completamente fracturada

Quebrada por la angustia pero firme en su postura, Andrea del Boca aprovechó la enorme pantalla del programa para bajar un mensaje contundente de concientización a los espectadores: “Agradezco a la producción por la contención con respecto a la salud. Yo sé que este es un programa de adaptación y uno sabe dónde se mete, pero con la salud no se jode. Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado. Esto no es un juego, parece que para algunos es divertido correr el límite”.

Totalmente acorralada por el testimonio de sus compañeras, la Miss Uruguay cerró su descargo poniéndose a disposición de la producción: “Si creen que lo hice intencionalmente, estoy dispuesta a acatar las consecuencias. Obviamente este juego no le favorece a nadie”. Con el clima vecinal completamente roto y ambas facciones compartiendo la multitudinaria placa de 10 nominados, el escándalo por el respeto a la celiaquía promete ser el factor determinante que defina el próximo eliminado por el voto del público.

Acá tenés el video con todo lo que pasó