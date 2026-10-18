Cierra el Paso Cristo Redentor: hasta qué hora se puede cruzar este domingo

Las autoridades informaron el horario de cierre del cruce internacional y de la barrera en Uspallata. La medida fue tomada tras evaluar los informes técnicos de Argentina y Chile.

El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este domingo a las 22 horas debido a la inestabilidad climática anunciada en la zona de Alta Montaña.

La decisión se tomó luego de analizar los informes técnicos de las vialidades de Argentina y Chile.

Además, las autoridades confirmaron que la barrera ubicada en Uspallata se cerrará a las 20 horas, por lo que los conductores deberán contemplar ese horario si tienen previsto viajar hacia Chile.

De esta manera, quienes deban cruzar la cordillera deberán organizar su recorrido con anticipación para evitar inconvenientes ante el cierre del paso fronterizo.

Las autoridades de Alta Montaña recomendaron consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el estado del cruce antes de emprender el viaje.