Video: qué le pasó al Dibu Martínez en pleno partido que tuvo que ser retirado en camilla

El arquero argentino chocó con Jarrad Branthwaite durante el partido ante el Everton y debió ser retirado en camilla. Xabi Alonso confirmó que sufrió una conmoción cerebral y fue trasladado a un hospital para realizarse estudios.

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante la victoria del Chelsea por 2-0 frente al Everton, por la Premier League.

Tras el impacto, recibió atención médica en el campo de juego y debió ser retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.

El episodio ocurrió en el segundo tiempo, cuando Martínez salió a disputar una pelota durante una jugada de tiro libre del Everton y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto dejó a ambos futbolistas tendidos en el césped y obligó a detener el encuentro mientras ingresaban los equipos médicos.

Martínez permaneció inmovilizado durante varios minutos mientras los profesionales lo asistían. Después de la revisión, fue retirado en camilla, con un collarín cervical y oxígeno, y trasladado a un centro médico para someterse a estudios preventivos.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, brindó información sobre el estado del arquero después del encuentro. Según explicó, Martínez salió del estadio consciente y permanecía en el hospital para realizarse estudios por precaución.

El técnico señaló que todavía era necesario esperar los resultados para conocer con mayor precisión la evolución del futbolista. La lesión se produjo en una zona delicada y requirió un protocolo de atención especial.

Por el golpe, Martínez no pudo continuar en el partido y fue reemplazado por el arquero belga Mike Penders, quien hizo su debut en la Premier League.

Branthwaite, por su parte, también fue evaluado por el cuerpo médico y pudo seguir jugando.