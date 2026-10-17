Boca jugará en Mendoza: cuándo, a qué hora y dónde será la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

El Xeneize se enfrentará a Banfield por un lugar en la final del torneo, en un partido que marcará el regreso de la competencia a la provincia después de más de un año.

Boca jugará en Mendoza la semifinal de la Copa Argentina 2026. La organización confirmó que el encuentro ante Banfield se disputará el sábado 14 de noviembre, a las 19 horas, en el estadio Malvinas Argentinas.

La designación vuelve a poner a la provincia en el calendario de uno de los torneos más importantes del fútbol argentino. Además, el partido tendrá un atractivo especial para los hinchas: el Xeneize buscará llegar a la final y quedar a un paso de conquistar el título.

La última vez que el estadio Malvinas Argentinas recibió un partido de la Copa Argentina fue el 28 de agosto de 2025. Ese día, River enfrentó a Unión de Santa Fe por los octavos de final y se quedó con la clasificación.

El Millonario avanzó hasta las semifinales de aquella edición, instancia en la que perdió ante Independiente Rivadavia, que luego se consagró campeón del torneo.

Con el cruce entre Boca y Banfield, Mendoza volverá a recibir un encuentro decisivo de la competencia después de más de un año.

Boca consiguió su lugar entre los cuatro mejores tras vencer por 3-2 a Racing en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El Xeneize logró una remontada que le permitió avanzar a la siguiente instancia.

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Banfield, por su parte, eliminó a Deportivo Riestra en una definición por penales. Después de empatar 1-1 durante los 90 minutos, el Taladro se impuso por 7-6 desde los doce pasos y se metió en las semifinales.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán en Mendoza con el objetivo de alcanzar la definición del certamen.

El vencedor del cruce entre Boca y Banfield se clasificará a la final de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 2 de diciembre.

Del otro lado del cuadro, Atlético Tucumán y Platense disputarán la otra semifinal para definir al segundo finalista.

Además del título, la Copa Argentina otorga al campeón una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por eso, el encuentro en el Malvinas Argentinas será clave para las aspiraciones de ambos equipos de cerrar la temporada con un objetivo importante.